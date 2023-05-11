ФСБ задержала 5 человек за попытку теракта в воинской части: новости СВО за 10 мая

Дроны атаковали военный объект в Воронежской области

Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По информации главы региона, один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.

— Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности, — губернатор добавил, что ситуацию держит под личным контролем.

Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы

Визовые отделы генконсульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.