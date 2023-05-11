freedom
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 0/10
usd 76.69
eur 84.15
Тема дняВсе об убийстве 17-летней девушки
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

ФСБ задержала 5 человек за попытку теракта в воинской части: новости СВО за 10 мая

Главные события за последние сутки

764

Задержаны пятеро молодых людей от 15 до 20 лет

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 мая.

«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»

На наливном пункте «Брянск» на нефтепроводе «Дружба» была совершена попытка теракта, об инциденте сообщили ТАСС в «Транснефти». По словам представителя компании Игоря Демина, инцидент произошел ранним утром 10 мая.

— В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, — сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что нефтепровод был атакован, сообщал Telegram-канал Baza. По его информации, наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел, удары пришлись по трем пустым резервуарам.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Дроны атаковали военный объект в Воронежской области

Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По информации главы региона, один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.

— Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности, — губернатор добавил, что ситуацию держит под личным контролем.

Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы

Визовые отделы генконсульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.

— Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений, — говорится в сообщении представительства Германии в России.

С первого июня запись на прием для подачи документов тоже изменится — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric будет нельзя, заявителям придется вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После этого шага посольство будет записывать на прием для подачи документов на визу в хронологическом порядке.

— Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric, — пояснили в посольстве.

ВСУ обстреляли два района в Курской области

ВСУ обстреляли два района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Суджанском районе украинские военные атаковали строящийся защитный объект.

— Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь, — сказал губернатор.


Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, уточнил губернатор.

В Курской области с февраля 2023 года действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.

В Балашихе пятерых человек задержали за попытку поджечь воинскую часть

В Подмосковной Балашихе задержали пять человек, которые собирались поджечь воинскую часть. Об этом РБК сообщили источник в правоохранительных органах и источник, близкий к МВД.

По версии следствия, самому старшему из них 20 лет, самому младшему — 15. Один из источников издания рассказал, что они придерживались «экстремистских взглядов, создали опасную группировку» для осуществления терактов, захвата власти и насильственного изменения конституционного строя.

Фигуранты дела проводили разведку недалеко от воинской части в Балашихе, они привезли туда легковоспламеняющееся вещество и вещи для того, чтобы сделать подкоп. План они до конца довести не смогли — их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем, наказание предполагает до 15 лет лишения свободы.

В Запорожской области задержали планировавшего теракты украинца

В ФСБ заявили, что предотвратили покушение на начальника отдела полиции населенного пункта в Запорожской области, диверсант обезоружен при задержании.

По словам УФСБ России по Запорожской области, злоумышленник — 31-летний гражданин Украины, который приехал в область для осуществления терактов по указу управления разведки украинского Минобороны. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление.

Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления СВУ, а на него завели уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.

Парк самолетов SSJ-100 в России может сократиться в пять раз

В России к концу 2030 года может остаться всего 28 самолетов SSJ-100 из 150. Всё из-за выработки ресурса российско-французских двигателей SaM-146, пишет Коммерсантъ со ссылкой на прогнозы производителя самолета, корпорации «Иркут», и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в «Ростех»).

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Часть собеседников издания в авиаотрасли полагает, что SSJ, которые активно летали с весны 2022 года, начнут массово выходить из строя уже через год. Франция перестала поставлять двигатели в Россию, а замена двигателей у всего парка может обойтись в сумму от 200 до 500 миллиардов рублей. Производители попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых целесообразно заменить на полностью отечественные ПД-8, поставки которых начнутся в 2024 году.

«Иркут» допускает, что если удастся освоить работы по ремонту горячей части двигателей, то в эксплуатации удастся сохранить 106 самолетов. Работы готовы проводить в Иране.

Близкий к «Ростеху» источник издания заверил, что специалисты смогут продолжить эксплуатацию текущего парка SSJ с двигателями SaM-146 достаточно продолжительный срок.

По теме

СВОСпецоперацияТерактВоинская частьSuperjet 100БПЛААтака БПЛАТранснефтьНефтепровод ДружбаВизаВСУСВУПоджог
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter