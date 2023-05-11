ФСБ задержала 5 человек за попытку теракта в воинской части: новости СВО за 10 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 10 мая.
«Транснефть» сообщила о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба»
На наливном пункте «Брянск» на нефтепроводе «Дружба» была совершена попытка теракта, об инциденте сообщили ТАСС в «Транснефти». По словам представителя компании Игоря Демина, инцидент произошел ранним утром 10 мая.
— В результате никто не пострадал. Обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, — сказал собеседник агентства.
Ранее о том, что нефтепровод был атакован, сообщал Telegram-канал Baza. По его информации, наливной пункт в поселке Свень попал под обстрел, удары пришлись по трем пустым резервуарам.
«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветки — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. А южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
Дроны атаковали военный объект в Воронежской области
Два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать военный объект под Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. По информации главы региона, один из дронов уничтожен, второй отклонился от курса и упал.
— Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности, — губернатор добавил, что ситуацию держит под личным контролем.
Генконсульства Германии в России прекратят прием заявлений на визы
Визовые отделы генконсульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске 31 мая прекратят принимать заявления о выдаче виз, обработка документов будет вестись только в посольстве ФРГ в Москве.
— Расположенные в вышеуказанных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений, — говорится в сообщении представительства Германии в России.
С первого июня запись на прием для подачи документов тоже изменится — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric будет нельзя, заявителям придется вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства. После этого шага посольство будет записывать на прием для подачи документов на визу в хронологическом порядке.
— Запись на прием для подачи заявлений о выдаче шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric, — пояснили в посольстве.
ВСУ обстреляли два района в Курской области
ВСУ обстреляли два района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. В Суджанском районе украинские военные атаковали строящийся защитный объект.
— Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь, — сказал губернатор.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, уточнил губернатор.
В Курской области с февраля 2023 года действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.
В Балашихе пятерых человек задержали за попытку поджечь воинскую часть
В Подмосковной Балашихе задержали пять человек, которые собирались поджечь воинскую часть. Об этом РБК сообщили источник в правоохранительных органах и источник, близкий к МВД.
По версии следствия, самому старшему из них 20 лет, самому младшему — 15. Один из источников издания рассказал, что они придерживались «экстремистских взглядов, создали опасную группировку» для осуществления терактов, захвата власти и насильственного изменения конституционного строя.
Фигуранты дела проводили разведку недалеко от воинской части в Балашихе, они привезли туда легковоспламеняющееся вещество и вещи для того, чтобы сделать подкоп. План они до конца довести не смогли — их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем, наказание предполагает до 15 лет лишения свободы.
В Запорожской области задержали планировавшего теракты украинца
В ФСБ заявили, что предотвратили покушение на начальника отдела полиции населенного пункта в Запорожской области, диверсант обезоружен при задержании.
По словам УФСБ России по Запорожской области, злоумышленник —
Дома у задержанного нашли компоненты для изготовления СВУ, а на него завели уголовное дело по статье о приготовлении к совершению теракта.
Парк самолетов SSJ-100 в России может сократиться в пять раз
В России к концу 2030 года может остаться всего 28 самолетов SSJ-100 из 150. Всё из-за выработки ресурса российско-французских двигателей SaM-146, пишет Коммерсантъ со ссылкой на прогнозы производителя самолета, корпорации «Иркут», и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в «Ростех»).
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Часть собеседников издания в авиаотрасли полагает, что SSJ, которые активно летали с весны 2022 года, начнут массово выходить из строя уже через год. Франция перестала поставлять двигатели в Россию, а замена двигателей у всего парка может обойтись в сумму от 200 до 500 миллиардов рублей. Производители попросили авиакомпании оценить количество SSJ, двигатели на которых целесообразно заменить на полностью отечественные ПД-8, поставки которых начнутся в 2024 году.
«Иркут» допускает, что если удастся освоить работы по ремонту горячей части двигателей, то в эксплуатации удастся сохранить 106 самолетов. Работы готовы проводить в Иране.
Близкий к «Ростеху» источник издания заверил, что специалисты смогут продолжить эксплуатацию текущего парка SSJ с двигателями SaM-146 достаточно продолжительный срок.