Мама, я управляю Bombardier. Как 25-летняя сибирячка стала пилотом и куда она летает

Анастасии Тушенковой 25 лет, она родилась в Прокопьевске, жила и училась в Новосибирске, а потом в Санкт-Петербурге и во Франции. Сейчас девушка живет в Череповце, играет в большой теннис, танцует вог и часто посещает другие города, ведь она работает пилотом. В авиакомпании «Северсталь» Анастасия управляет пассажирским самолетом Bombardier CRJ-200. На нем она летает в Мурманск, Архангельск, Петрозаводск и другие города страны. Анастасия рассказала НГС, почему выбрала такую профессию, где училась и о чем мечтает.
Переезд в Новосибирск и первый полет
Анастасия родом из Кузбасса. Семья переехала в Новосибирск, когда девочке было 7 лет. Анастасия сменила много школ, пока в 8-м классе не пошла учиться в Сибирский кадетский авиационный колледж имени Александра Ивановича Покрышкина.
— На меня повлиял сериал, который я видела, когда мне было лет 14, про спасателей МЧС. И я подумала, что хотела бы стать спасателем. Начала разговаривать с родителями о том, как можно уже в школе начать подготовку к профессии. Стали смотреть, какие есть варианты, — рассказывает Анастасия.
Сначала семья поехала в кадетский корпус МЧС, чтобы посмотреть и познакомиться с руководством. Заведение не привлекло Анастасию. Но ей понравилась идея учебы именно в кадетском корпусе, и она стала искать похожие варианты в Новосибирске.
— Наткнулась на авиационный кадетский корпус, куда к тому же набирали девушек. Стала рассматривать его для учебы, потому что было довольно скучно в обычной школе. Я хотела идти к выбору профессии. И так я оказалась в этом корпусе, было не очень просто туда поступить, — вспоминает Анастасия. — Уже там заболела авиацией. Когда только шла, не понимала, хочу заниматься этим или нет. Но когда вокруг одни самолеты, когда дают полетать, знакомишься с этим поближе, то выбор уже не стоит. К выпускному я уже знала, кем хочу быть.
По словам Анастасии, во время учебы в корпусе, а потом и в университете на 5 девочек приходилось примерно 30 мальчиков. При этом она не чувствовала предвзятого отношения от учителей и преподавателей. Но всё же получить допуск самостоятельным полетам девушкам было сложнее, но Анастасию это не испугало:
— К самостоятельным вылетам на самолете, без инструктора, не совсем хотели допускать девочек. Боялись, берегли. Я для себя поставила цель вылететь, это было довольно сложно. Первый полет состоялся в 16 лет. Это был Як-52, легкомоторный самолет на два места. Спереди сидит курсант, сзади — инструктор. Летали мы 12 часов. По завершении кому-то разрешали летать самостоятельно, в том числе мне.
Переезд в Санкт-Петербург
После окончания школы Анастасия поступила в Университет гражданской авиации в Санкт-Петербурге. В первый год девушка училась на «наземной» специальности, потому что на летную не получилось пройти по баллам ЕГЭ. На следующий год Анастасия всё-таки смогла начать учиться на пилота.
— В университете преподаватели и инструкторы считали, что девочки лучше готовятся, более ответственные. Во время летной практики инструкторы любили в свою команду принимать девочек, потому что они лучше готовятся к полету. На других дисциплинах не было никакой дискриминации. Выучил — сдал, не выучил — не сдал.
Анастасия стала первым человеком в семье, кто работает в авиации.
— Мама всегда хотела, чтобы я стала счастливой. Поэтому любой мой выбор она поддерживала. Никогда не стояло вопросов, как меня отговорить. Когда хотела пойти в военную авиацию, она переживала, потому что работа довольно тяжелая. Тогда мама предлагала другие варианты. Но потом поняла, что это мой осознанный выбор, и поддерживала. Так случилось, что я оказалась в гражданской авиации. Думаю, она выдохнула, что так всё сложилось, и сейчас рада.
Из Франции — в Череповец
После окончания вуза, в 2021 году, Анастасия начала искать работу. Она отметила, что до пандемии выпускники, как правило, старались устроиться в крупные авиакомпании. После будущие пилоты стали обращать больше внимания и на региональных перевозчиков.
Анастасия узнала об авиакомпании «Северсталь», которая находится в Череповце. Расстояние до Санкт-Петербурга, где живет семья девушки, — около 550 километров. Анастасия прошла собеседование, ее приняли на должность второго пилота. Но, чтобы приступить к работе, нужно было пройти дополнительное обучение, чтобы управлять самолетом Bombardier CRJ-200, который эксплуатируют в этой авиакомпании.
— Меня отправили на переобучение. Когда мы выпускаемся из университета, то умеем пилотировать на одном типе воздушного судна. Это небольшой самолет, который мы в качестве практики изучаем. После каждый студент находит работу в авиакомпании, где эксплуатируют другие самолеты, — объясняет Анастасия. — Обучение на Bombardier проводят в небольшом количестве городов и стран. В России, например, в Санкт-Петербурге можно переучиться. Еще в Германии, Франции и Канаде. И когда я устраивалась на работу, в России тренажер временно не работал, поэтому нас отправили во Францию на два месяца. Обучение проводили французские инструкторы на английском языке.
Анастасия работает в Череповце вторым пилотом с декабря 2021 года. Она заключила контракт с «Северсталью» на 5 лет. В основном она летает в Мурманск, Архангельск, Москву, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Возможно, летом добавятся рейсы в Сочи и Минеральные Воды. Поначалу она боялась реакции пассажиров на то, что самолетом управляет девушка. Но страхи оказались беспочвенными:
— Я переживала за это, что услышат, что пилот женщина, и захотят выйти. Но такого не происходит. Иногда бортпроводники передают, что пассажир передал свое восхищение. Думаю, сейчас все больше пребывают в восторге от этого, чем в страхе.
В будущем Анастасия хочет получить разрешение на международные полеты. Она уже прошла необходимые курсы, знает английский на нужном уровне, поэтому осталось только пройти специальную тренировку с инструктором.
— В нашей сфере карьерный рост легко определен. Сначала работаешь вторым пилотом, потом — командиром, если позволяют навыки, после чего можно стать пилотом-инструктором, а затем пойти в сферу управления. Есть люди, которые всю жизнь летают вторым пилотом, потому что им так нравится, — рассказала девушка.
Сейчас Анастасия живет в Череповце, она совершает рейсы 4–5 дней в неделю. Несмотря на ненормированный график, ей хватает времени на увлечения. Девушка успевает ездить в гости к семье в Санкт-Петербург, заниматься большим теннисом и танцует вог. Анастасия планирует и дальше строить свою карьеру в авиации и когда-нибудь стать пилотом-инструктором.
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