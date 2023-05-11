Мама, я управляю Bombardier. Как 25-летняя сибирячка стала пилотом и куда она летает

Сначала семья поехала в кадетский корпус МЧС, чтобы посмотреть и познакомиться с руководством. Заведение не привлекло Анастасию. Но ей понравилась идея учебы именно в кадетском корпусе, и она стала искать похожие варианты в Новосибирске.



— Наткнулась на авиационный кадетский корпус, куда к тому же набирали девушек. Стала рассматривать его для учебы, потому что было довольно скучно в обычной школе. Я хотела идти к выбору профессии. И так я оказалась в этом корпусе, было не очень просто туда поступить, — вспоминает Анастасия. — Уже там заболела авиацией. Когда только шла, не понимала, хочу заниматься этим или нет. Но когда вокруг одни самолеты, когда дают полетать, знакомишься с этим поближе, то выбор уже не стоит. К выпускному я уже знала, кем хочу быть.

