«Попали на мошенников»: россиянка рассказала, как переехала в Дубай с трехлетним ребенком

От преподавателя до топового риелтора
Гулбахор по образованию преподаватель английского языка, она кандидат филологических наук. Также есть второй диплом юриста. Она 20 лет преподавала иностранный язык в вузе в Таджикистане. Переехав в Ярославль, работала переводчиком на заводе, а также преподавателем в языковой школе. Последнее место, где Гулбахор нашла свое призвание, — федеральное агентство недвижимости, где она стала работать риелтором.
— Адаптация и обучение дались нелегко, но за 6 месяцев работы я вышла в топовые риелторы и была на слете в Москве, — вспоминает Гулбахор.
Почему Дубай
О переезде в другую страну задумывалась давно. Она страдала от нехватки солнца, хотелось быть ближе к теплу. Раньше Гулбахор вместе с семьей приезжали в Дубай как туристы. Со временем она поняла, что эта мусульманская страна очень комфортна для проживания — здесь много мечетей, нет курящих и пьющих на улицах, вся еда халяль, что тоже немаловажно. В Дубай Гулбахор переехала с мужем и трехлетним сыном. Ее трое взрослых детей и внучка остались в России.
О том, как попали на мошенников
— Самым сложным было все-таки решиться переехать насовсем, найти жилье в аренду. Мы попали на мошенников, когда забронировали жилье, находясь в России. Человек пропал и не вышел на связь после нашего приезда. Муж хотел сделать сюрприз, хотя я изначально предложила снять жилье через агентство, в котором я работаю в Дубае. По приезде пришлось пожить в гостинице, и только спустя 5 дней нашли приличную квартиру-студию недалеко от моего места работы за приемлемую цену по здешним меркам. Поэтому жилье лучше снимать с проверенными агентствами, — делится Гулбахор.
Есть ли в Эмиратах бюрократия
Она рассказывает: в Эмиратах бюрократии намного меньше, чем в России. Почти всё делается онлайн. Есть много путей получить ID (рабочую визу) и работать спокойно, не выезжая из страны два года. Или получить банковскую карту, выгодно снять квартиру на долгий срок.
— Без ID невозможно открыть счет (российские банковские карты не работают в Дубае. — Прим. ред.) и получить банковскую карту, купить нормальную сим-карту с местным тарифом. Без международных прав нельзя арендовать машину. Благо муж в Ярославле получил международные права без сдачи экзаменов и недорого, — рассказывает Гулбахор. — Здесь я буду работать в той же компании, что и в России. Здесь берут только с опытом работы и со знанием языка. Заработать можно в 10 раз больше в недвижимости, без преувеличения.
С собой взяли 2 миллиона рублей
Подготовка к переезду велась очень тщательно и обдуманно. Семья взяла с собой так называемую подушку безопасности, чтобы можно было спокойно прожить в чужой стране какое-то время.
— С собой мы взяли почти 2 миллиона рублей, чтобы продержаться 5–6 месяцев. А дальше — заработаем, не сомневаюсь в этом. Здесь большие возможностей. Мы сняли квартиру за 150 тысяч рублей в месяц, машину арендовали за
Как относятся к русским
В Эмиратах сейчас наплыв русских. Они переезжают в эту страну, скупают недвижимость, устраиваются на работу. И хотя арабы всегда достаточно прохладно относились к иностранцам, к русским, по словам Гулбахор, местные относятся хорошо. Ведь русские своими тратами вносят огромный вклад в экономику страны.
— Здесь сейчас очень много русских. Особенно в районе Дубай Марина и JLT (Jumeirah Lakes Towers — крупный проект в Дубае, жилой район, построенный вокруг трех искусственных озер. — Прим. ред.). Может, потому что название района созвучно с русским женским именем, не знаю. Но эти районы ближе к пляжу, и там есть метро. Хотя выезд и заезд из района всегда с пробками. Некоторые продавцы, услышав русскую речь, говорят «спасибо», «до свидания». То есть актуальность изучения русского языка стала видна. Некоторые арабы не любят китайцев. Но русских они всегда уважали. Они считают русских честными, образованными. Здесь почти все приезжие, поэтому никто на тебя не смотрит как-то по-другому. Застройщики и агентства недвижимости хорошо зарабатывают сейчас. Россия занимает чуть ли не первое место по приобретению жилья здесь. Одни покупают для жилья, другие — для инвестиций. Идет большое строительство, так как есть спрос, — рассказывает Гулбахор.
С самими местными Гулбахор очень нравится работать. Ей они видятся честными, семейными и открытыми к сотрудничеству. Но в этих двух районах бизнесом занимаются в основном приезжие. С ними тяжелее, они часто обманывают.
«Здесь нет ипотеки»
— Дубай отличается тем, что здесь люди из всех стран живут и работают. Очень много международных компаний. Купив недвижимость здесь, можно получить вид на жительство.
— Дороги очень хорошие, нет ям. Чисто. Много небоскребов в центре города. Можно найти недорогие продуктовые и брендовые магазины. До поздней ночи даже в будние дни много людей на улице. Везде хорошее освещение. Нет проблем с парковками. Почти во всех зданиях и жилых домах есть подземные и многоэтажные надземные парковки, где мест с запасом. В хороших районах дома оборудованы бесплатными бассейнами и тренажерными залами. Есть совсем бедные районы. В отличие от России, нет деревянных домов, здесь их просто опасно строить, думаю, из-за высокой температуры летом. Да и дорогое здесь дерево. Полы в квартирах и в домах предпочитают делать из плитки. Если в России больше энергии тратится на обогрев помещений, то в Дубае — на охлаждение. В помещениях холодно. Остановки тоже оборудованы кондиционерами, есть метро. Поездка в метро обойдется в 250–500 рублей. На детей не принято повышать голос, даже если они капризничают при людях. Много дошкольных учреждений, школ, вузов. Есть международные и местные. Устроить до 3 лет ребенка немного проблематично, но можно. Во всех школах детей развозит автобус, — рассказывает Гулбахор.
Цены на дошкольное учреждение от
«Если что-то человека не устраивает — не надо терпеть»
Гулбахор признается: в Россию возвращаться не хочет. Сейчас ее цель — обосноваться в Эмиратах и остаться тут жить.
— Мы очень хотим здесь остаться, заработать на жилье, а также купить несколько квартир под сдачу. Здесь у ребенка будет выбор — учиться ему в англоязычном вузе или в русскоговорящем. Здесь нет разговоров про политику. Ко всем одинаково относятся. Родные меня давно ни от чего не отговаривают. Они знают, если я что-то решила, то обязательно сделаю. Некоторые удивлялись, что с маленьким ребенком и в таком возрасте в очередной раз решила всё поменять в своей жизни. Многих мотивируют мои поступки и достижения. Это очень хорошо. Если что-то человека не устраивает — не надо терпеть. Самое страшное — это сожалеть о том, что не решился поменять жизнь к лучшему, когда была возможность, — говорит Гулбахор.
Лайфхаки для тех, кто хочет переехать в Дубай:
- если есть возможность, выучите английский язык. Если не знаете языка, работу сложно найти. Если вы программист либо строитель, разнорабочий, может быть легче. Либо можно в русскоговорящую компанию устроиться, но всё равно сложно;
- желательно найти работодателя до приезда. Есть различные чаты и сайты, где можно это сделать. Так как без рабочей визы здесь можно находиться только 3 месяца;
- жилье лучше снять по приезде, посмотрев квартиру и документы на квартиру. Либо обратиться в проверенную компанию, где вам подберут всё, покажут онлайн квартиру и по приезде заселят;
- обязательно сделайте международные права в России. Здесь без них не арендуете машину, да и вообще ездить не сможете. В Дубае тоже можно сделать, но это займет время и стоит намного дороже;
- вылечите все свои болячки и зубы. Медицина очень дорогая здесь. Пломбу поставить обойдется, например, в
15 000рублей;
- не берите с собой теплые вещи и зимнюю обувь — лишний вес. И здесь не будете их носить;
- если хотите купить жилье, можно найти варианты на любой бюджет, а также хорошо сейчас инвестировать в недвижимость. Но цены быстро растут.