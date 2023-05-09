«Попали на мошенников»: россиянка рассказала, как переехала в Дубай с трехлетним ребенком

Гулбахор по образованию преподаватель английского языка, она кандидат филологических наук. Также есть второй диплом юриста. Она 20 лет преподавала иностранный язык в вузе в Таджикистане. Переехав в Ярославль, работала переводчиком на заводе, а также преподавателем в языковой школе. Последнее место, где Гулбахор нашла свое призвание, — федеральное агентство недвижимости, где она стала работать риелтором.



— Адаптация и обучение дались нелегко, но за 6 месяцев работы я вышла в топовые риелторы и была на слете в Москве, — вспоминает Гулбахор.

