Песков заявил, что за атакой на Кремль стоит Вашингтон: новости СВО за 4 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 мая.
Мобилизованные могут взять кредитные каникулы «задним числом»
Банк России заявил, что существующие правовые нормы позволяют мобилизованным взять кредитные каникулы «задним числом». Как сообщается на сайте регулятора, определить можно любую дату после начала мобилизации.
— Мобилизованный или другой участник специальной военной операции вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО, — говорится в сообщении.
Все начисленные с указанной заемщиком даты проценты пересчитываются по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени (штрафы, неустойки) за этот период отменяются.
Исключение составляют только каникулы по кредитным картам — они начинаются не ранее даты подачи требования.
Закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев осенью 2022 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ закрепляет порядок предоставления льготного периода, когда заемщик приостанавливает исполнение своих обязательств на срок, определенный им самим. Этот срок не может превышать периода военной службы.
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ
Компания Henkel сообщила о завершении продажи своих активов в России. Как сообщается в квартальном отчете компании, сумма сделки составила 54 миллиарда рублей. Покупатель — консорциум местных инвесторов.
— 20 апреля Henkel объявила о подписании соглашения о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов, — говорится в отчете. — Сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд рублей (около 600 млн евро), — говорится в отчете.
В состав консорциума, который стал новым владельцем бизнеса Henkel в России, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Henkel работала в России с 1991 года. В России у концерна было 11 заводов, где производили чистящие и моющие средства под брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, а также клеи «Момент» и «Метилан».
В марте 2022 года Henkel объявила, что приостанавливает все запланированные инвестиции в России, а в апреле немецкий производитель заявил, что прекращает бизнес в РФ.
В Госдуме предложили ввести временный мораторий на использование беспилотников
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование беспилотников в России. С таким предложением он обратился к министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько. По словам Хинштейна, в условиях проведения СВО беспилотники «представляют повышенную опасность». При этом он отметил, что речь идет не только о воздушных беспилотниках, «но и о наземных / подземных и о водных / надводных».
— Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу, — написал Хинштейн у себя в Telegram-канале. — Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке.
На данный момент запрет на использование беспилотников ввели больше 40 регионов России. Большая часть из них сделали это в конце октября 2022 года — после указа президента о мерах, связанных с установленными ранее уровнями реагирования — от уровня базовой готовности до максимального, военного положения. Еще несколько регионов ввели запрет после атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.
Песков заявил, что решение об ударе беспилотниками по Кремлю принималось в Вашингтоне
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США.
— Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стояли ли США за атакой беспилотников на Кремль.
Песков также отметил, что не знает, откуда именно запускались дроны, и рассказал об ответных мерах России после атаки беспилотников на Кремль.
Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не имеют никакого отношения к атаке беспилотников на Кремль. По его словам, в Вашингтоне пока не знают, что именно произошло, и не дают никаких оценок.
— Я видел утром комментарии Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали, — заявил Кирби в эфире MSNBC.
В Пентагоне оценили общий объем военной помощи Украине
В пресс-службе Пентагона заявили, что с 24 февраля 2022 года США поставили Украине военной помощи на сумму $ 35,7 млрд. Причем за всё время, что Байден находится на посту президента США (с 20 января 2021 года) эта сумма составила $ 36,4 млрд.
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В справке, опубликованной пресс-службой, говорится, что с начала спецоперации США среди прочего обязались выделить Украине 60 тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», 38 артиллерийских мобильных комплексов HIMARS, 109 боевых машин пехоты Bradley и 31 танк Abrams.
Документ обнародован по случаю выделения очередного (37-го по счету) пакета помощи Киеву. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS, гаубицы и грузовики.