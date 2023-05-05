Песков заявил, что за атакой на Кремль стоит Вашингтон: новости СВО за 4 мая

Мобилизованные могут взять кредитные каникулы «задним числом»

Банк России заявил, что существующие правовые нормы позволяют мобилизованным взять кредитные каникулы «задним числом». Как сообщается на сайте регулятора, определить можно любую дату после начала мобилизации.

— Мобилизованный или другой участник специальной военной операции вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО, — говорится в сообщении.