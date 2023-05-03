Украинский посол рассказал, что мешает ВСУ начать контрнаступление: новости СВО за 2 мая

Родственникам военных, погибших в первые месяцы СВО, хотят оформить выплаты

Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму законопроект о выплатах обязательного госстрахования родственникам бойцов СВО, погибших за всё время проведения операции. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

— Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, которого ждали фактические воспитатели наших бойцов, погибших в первые месяцы спецоперации, — старшие братья или сестры, бабушки и дедушки, другие родственники. Он позволит им получить выплаты по обязательному государственному страхованию, — написал Турчак.

