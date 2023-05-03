Украинский посол рассказал, что мешает ВСУ начать контрнаступление: новости СВО за 2 мая

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 мая.
Родственникам военных, погибших в первые месяцы СВО, хотят оформить выплаты
Члены рабочей группы по вопросам СВО внесли в Госдуму законопроект о выплатах обязательного госстрахования родственникам бойцов СВО, погибших за всё время проведения операции. Об этом сообщил глава группы Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
— Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, которого ждали фактические воспитатели наших бойцов, погибших в первые месяцы спецоперации, — старшие братья или сестры, бабушки и дедушки, другие родственники. Он позволит им получить выплаты по обязательному государственному страхованию, — написал Турчак.
Раньше родственники тех, кто погиб в первые месяцы с начала проведения СВО, не могли рассчитывать на выплаты, потому что эта норма действовала на случаи с 14 июля 2022 года.
Восемь российских дзюдоистов не допустили к чемпионату мира за поддержку СВО
Международная федерация дзюдо (IJF) по итогам проверки отказала восьми российским спортсменам и делегатам в допуске к чемпионату мира в Дохе. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Федерация заказала независимую проверку биографических данных спортсменов и делегатов, в ходе нее проанализировали высказывания по поводу спецоперации и устанавливали места их работы.
— После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии после голосования исполнительного комитета. Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF, — утверждается в сообщении Международной федерации дзюдо.
Ранее IJF решила допустить россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Чемпионат мира пройдет в Дохе с 7 по 14 мая.
Сервис знакомств Tinder уходит из России
Сервис знакомств Tinder перестанет работать в России. Как сообщается в годовом отчете компании Match Group, сейчас ее бренды, в числе которых и Tinder, «предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России».
Исполнительный директор Friends Fiduciary Corp (акционера Match Group) Джефф Перкинс рассказал Reuters, что у компании были веские причины покинуть Россию, в том числе решение Международного уголовного суда в Гааге, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
По информации Match Group, полный выход с российского рынка завершится к 30 июня 2023 года.
В Воронеже разработали памятку с действиями при обнаружении БПЛА в черте города
Власти Воронежа разработали для жителей памятку действий при обнаружении беспилотников, применение которых в регионе запрещено. При нахождении БПЛА нужно сообщить дежурному ЕДДС по телефону 112, а также в главк МВД по региону и в территориальное управление ФСБ. Об этом власти сообщили на сайте администрации Воронежа.
В памятке уточняют, что необходимо сообщить о месте и времени обнаружения, о расположенных рядом объектах, описать тип устройства и направление полета, наличие на нем средств поражения, фото- и видеосъемки, прикрепленных грузов. Если есть возможность, указать, кто управляет БПЛА, где находится этот человек, описать его внешность и его транспорт. Также надо, не приближаясь, с безопасного расстояния, следить за беспилотником, фиксируя на телефон или другое устройство найденный БПЛА и его оператора.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев еще 20 января запретил использовать в регионе гражданские БПЛА. Решение об их применении выдается по заявлению в оперативный штаб области.
В Мелитополе совершили покушение на замначальника полиции Запорожской области
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУВД по Запорожской области, сообщил Следственный комитет России.
По данным ведомства, у ворот его дома по улице Пирогова заложили самодельное взрывное устройство. Его привели в действие, когда полицейский открыл ворота, направляясь на работу. В результате мужчину госпитализировали.
Сейчас специалисты устанавливают причастных к совершению преступления и допрашивают очевидцев. По изъятым с места происшествия предметам проведут судебные экспертизы. После инцидента возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области.
В России будут бесплатно переобучать участников спецоперации
Россияне, которые приняли участие в СВО, смогут пройти бесплатное переобучение по востребованным специальностям. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Инициатива распространяется еще и на членов семей участников спецоперации, которые погибли в ходе боевых действий. Обучение можно пройти в Институте развития профессионального образования, в РАНХиГС и в Томском государственном университете.
Правительство обещает возместить вузам затраты за счет грантов и выделит работодателям субсидии за трудоустройство этих граждан. Причем платежей для компаний будет три. Первый платеж компания получит через месяц после трудоустройства, второй — через три, третий — через шесть месяцев.
— Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных, — рассказали в пресс-службе правительства.
Германия будет следить, чтобы поставляемое на Украину оружие не использовалось для ударов по России
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна будет избегать односторонних шагов при поставках оружия на Украину. Также Германия будет следить, чтобы ее оружие не использовалось для ударов по России.
— Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию,— сказал Шольц.
Также канцлер добавил, что страна делает всё, чтобы не было эскалации в направлении «войны России с НАТО».
Аdidas может вернуться в Россию
Стать владельцами российского подразделения Adidas могут иностранные инвесторы, сообщают источники «Коммерсанта».
Один из собеседников газеты рассказал, что благодаря этому Adidas может перезапустить около ста российских магазинов, приносивших наибольший доход.
Немецкая телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk отмечала, что под управлением Adidas находятся около 500 магазинов в России и странах СНГ, этот регион приносил компании 3% от общего объема продаж.
Как указывает «Ъ», российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность: например, оно сдало в субаренду свои офисные площади и склады в Подмосковье. Однако его выручка в прошлом году упала более чем в два раза, до 25 миллиардов рублей, а чистый убыток превысил чистую прибыль в два раза (8 миллиардов рублей против 4 миллиардов рублей).
Украинский посол рассказал, что мешает ВСУ начать контрнаступление
Плохие погодные условия не позволяют ВСУ начать контрнаступление. Об этом сообщил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу Sky News.
— Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам, — сообщил дипломат.
Посол также отметил, что у Киева нет намерений сообщать России точную дату и направление контрнаступления.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «1+1», что если бы у Украины уже были F-16, контрнаступление «было бы более быстрым».
Информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ появилась 25 апреля. Тогда The New York Times со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки проинформировала, что украинские войска планируют начать операцию в следующем месяце на южном направлении. Как отмечает издание, для этого к концу апреля Украина должна подготовить 12 боевых бригад численностью по 4 тысячи человек.
В Кремле рассказали о провокациях на День Победы
Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы, разумеется, отдаем себе отчет, что киевский режим, который стоит за целым рядом таких атак, террористических актов, планирует и дальше свою линию проводить. Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведется очень сложная, напряженная работа, а главное, ведется военная операция, чтобы в корне исключить угрозу для нашей страны,— сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.
Фигурантам дела об убийстве Дугиной дали сроки
В районном суде Тулы признали виновными Александра Сучкова и Андрея Кузнецова в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором организаторы убийства публицистки Дарьи Дугиной выехали из России. Каждый из виновных приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Гособвинение просило назначить Сучкову и Кузнецову по 3 года и 11 месяцев колонии.
По версии ФСБ, за Дугиной на автомобиле марки Mini Cooper следила гражданка Украины Наталья Вовк. Согласно решению суда, Сучков изготовил электронный шаблон документа о регистрации Mini Cooper, а Андрей Кузнецов напечатал его на официальном бланке.
Кузнецов полностью признал вину, Сучков — частично. При этом, как заявляли мужчины в суде, они не знали, что подделанный документ будет использован для незаконного пересечения границы. До приговора Сучков был под подпиской о невыезде, а Кузнецов — под арестом.
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29-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. Она ехала в машине, в которой должен был находиться ее отец — философ Александр Дугин. В рамках расследования дела в Москве был арестован бывший майор МВД Иван Рыбин — его обвиняют в передаче персональных данных Дарьи Дугиной.