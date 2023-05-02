«Мы потеряли связь с мировой модой». Александр Васильев — о смерти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

Новости о смерти известных модельеров — Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина — огорошили одна за другой. Оба умерли в результате продолжительных болезней. Историк моды Александр Васильев рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, насколько велика для России эта потеря.
— Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев — единственные российские модельеры, которые были широко известны мировой публике, — говорит он. — Благодаря показам своих коллекций одежды, выпуску именной парфюмерии, подаркам в музеи моды разных стран они стали связующим звеном между нашей страной и остальным миром.
— Да, в России сегодня есть достойные модельеры, известные и на мировых подиумах: Юлия Янина, Ульяна Сергиенко, Алена Ахмадуллина, Татьяна Парфенова, но они еще не достигли того влияния, каким обладали Юдашкин и Зайцев, — добавил Васильев.
По мнению историка моды, и Вячеслав Зайцев, и Валентин Юдашкин были воспитаны на лучших образцах мировой моды:
— Не зря Зайцева называли «красным Карденом», а Валентина Юдашкина «русским Валентино» — они были частью европейской традиции. Я считаю, что без контакта с западным миром наша мода мертва.
Александр Васильев переживает и о наследии, которое оставили потомкам кутюрье.
— У Зайцева осталась огромная коллекция эскизов, рисунков, одежды. Куда она пойдет — неизвестно, — уточнил историк моды. — У Юдашкина, уверен, тоже осталось много знаковых работ. Увидит их публика, будущие модельеры? Нет. В нашей стране нет музея моды. Был лишь мертворожденный проект, который назвали Музеем моды под руководством Оксаны Федоровой. Летом прошлого года он закрылся, и, уверен, никто этого не заметил.
— Надо создать Центр российской моды, чтобы воспитывать новых модельеров и вкус у тех, для кого они будут работать, воспитывать вкус, а не закрывать программу «Модный приговор», которая это делала, — поделился мнением Александр Васильев. — Очень грустно, что уходит эпоха и ничего не приходит ей на смену.
Напомним, в воскресенье, 30 апреля, на 86-м году жизни в Москве скончался известный советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Предварительно, Зайцева доставили с желудочным кровотечением в одну из больниц Подмосковья, где он скончался в реанимации.
Во вторник, 2 мая, стало известно о смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина, которому было 59 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Всё, что об этом известно, читайте в онлайн-хронике.