«Мы потеряли связь с мировой модой». Александр Васильев — о смерти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина

— Да, в России сегодня есть достойные модельеры, известные и на мировых подиумах: Юлия Янина, Ульяна Сергиенко, Алена Ахмадуллина, Татьяна Парфенова, но они еще не достигли того влияния, каким обладали Юдашкин и Зайцев, — добавил Васильев.

По мнению историка моды, и Вячеслав Зайцев, и Валентин Юдашкин были воспитаны на лучших образцах мировой моды:

— Не зря Зайцева называли «красным Карденом», а Валентина Юдашкина «русским Валентино» — они были частью европейской традиции. Я считаю, что без контакта с западным миром наша мода мертва.