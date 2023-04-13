«У нас не жизнь, а квест». Что думают сибиряки о новом законе о повестках — чего опасаются и как теперь будут жить

Принятый депутатами законопроект об электронных повестках вызвал разные эмоции у новосибирцев — как у тех, кто эмигрировал во время частичной мобилизации, так и у тех, кто остается в России. Определенности, несмотря на разъяснения, которые дают органы власти и Минцифры, пока недостаточно, и сибиряки ломают голову над тем, на кого именно направлен будущий закон и как быть уехавшим из страны. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не искать двойного смысла в законе о создании единого реестра, а сам документ, как пишет ТАСС со ссылкой на нее, «призван защитить россиян». Корреспондент НГС Ксения Лысенко узнала о настроениях сибиряков и попросила их порассуждать о том, что они будут делать, если узнают о повестке на свое имя. Кто категорически против законопроекта, а кто выступает за изменения — в рассказах от первого лица (некоторые имена героев изменены по их просьбе).
Законопроект о едином реестре военнообязанных, изменяющий правила воинского учета в России, приняли 11 апреля в третьем чтении депутаты Госдумы. На следующий день его одобрили в Совете Федерации, затем его должен подписать президент. Новый закон предусматривает введение ограничительных мер для тех, кто игнорирует повестки, а сами повестки теперь будут направляться в том числе электронным способом. Более подробно читайте здесь.
Антон,
28 лет. Служил, имеет мобилизационное предписание с 2019 года
— У меня есть военник, но я всё равно боюсь получить уведомление от приложения «Госуслуги», хоть и редко туда захожу. Я служил в 2014–2015 годах в ВВС, специализация имеет отношение к связи. Лично мне — возможно у кого-то по-другому — служба особых военных навыков не дала.
В связи с новым законом, если его окончательно примут, я ничего не планирую дальше по этому поводу. Опасения, что это делается ради чего-то большего, чем просто призыв на срочную службу, у меня есть. Если вдруг что, я рассчитываю на помощь работодателя, так как на работе занимаю не последнее место — моя деятельность связана с IT.
Прошедшая мобилизация меня не коснулась — я никуда не уезжал, оставался в России. Но за пару лет до этого меня вызывали в военкомат и вклеили туда красный листок — мобилизационное предписание (фотография есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.). И на словах сказали, что ты первый пойдешь, если что.
Вообще, план такой: буду дальше на работу ходить, начальство предупрежу, что предписание есть. А потом посмотрю, что мне ответят.
Про ограничения я читал, это, безусловно, пугает. Лично меня напрягает ограничение на управление авто, но я не понимаю, как это реализуют. В общем буду рассчитывать на помощь работодателя — вроде серьезная организация, должны помочь.
«Отказ защищать Родину — это преступление». Лариса, у которой есть отслуживший сын
— Мне сложно комментировать этот законопроект, так как глубоко в него я не погружена. Но, на мой взгляд, всё просто: в ситуации, когда Родина втянута в военный конфликт, уклонистов не должно быть. Если уклоняешься, значит не гражданин своей страны.
У меня есть сын, он уже прошел армию. Если его призовут, он пойдет защищать свою страну.
Отказ защищать Родину, если нет серьезных предпосылок, это преступление. Либо покидай страну и меняй гражданство, либо отвечай за свою трусость. И мне вообще удивительно, что в нашем обществе могут возникать вопросы о том, оправданно ли наказывать уклонистов.
Андрей*,
30 лет. Эмигрировал в Грузию в 2022 году, беспокоится о недвижимости в России
— Я под призыв не попадаю, мне исполнилось
Малозамеченным остался тот факт, что, как я понимаю, тут же прошла поправка о возможности заключать контракт призывникам на срочную службу сразу после школы без выжидания нескольких месяцев.
Лично меня озаботил тот момент, что в случае получения повестки и неявки через
У меня квартира в Новосибирске находится на продаже уже довольно продолжительное время, рынок недвижимости сейчас в плачевном состоянии, поэтому пока не продается. Меня озаботил именно этот вопрос. Сейчас размышляю, как с этим быть. Вероятно, придется переводить квартиру на кого-то, кто не может попасть под повестку. Но тревоги по этому поводу у меня нет — получится переписать, значит хорошо. Если нет, жизнь продолжается.
Размышлений о том, ехать или не ехать в Россию, пусть даже по самым важным неотложным делам, у меня нет и не было. Я пока не вернусь.
Буквально вчера общался с другом, оставшимся в Новосибирске. Он сказал мне следующее: для него ничего не изменилось. Как не открывал дверь никому, так и не открывает.
Стараюсь относиться ко всем изменениям легко, хотя понятно, что для многих, особенно для тех, кто остался, всё несколько иначе.
Алексей, служил почти
30 лет назад. Выступает за создание реестра военнообязанных
— Меня призвали в ВС РФ в 1994 году в звании лейтенанта, сейчас я уже на пенсии. Раньше бегать от армии считалось признаком плохого тона. О времена, о нравы! Сейчас всё, увы, иначе. Что касается мобилизационного учета, то я считаю, что реформы давно назрели.
Закон об электронных повестках продиктован реалиями нашего времени, но любое дело, в том числе и службу в ВС, можно выполнять с опаской, но обязательно с желанием. Считаю, что введение начальной военной подготовки в школах надо срочно восстанавливать.
Раньше реестр военнообязанных велся на бумаге, в электронном виде он очень нужен. Сокращение численности военнослужащих и гражданского персонала комиссариатов за последние
Уклонисты были всегда, но сейчас их, конечно, больше. Что касается ограничений, то поражения в правах должны касаться всех, невзирая на регалии их родителей. А вообще, очень жаль, что почетная обязанность службы в ВС, превратилась в повинность.
Анатолий*, студент. Уехал из России в 2023 году, имеет военный билет
— Теперь, как я понимаю, ты можешь узнать о том, что ограничен в своих правах, совершенно произвольно (так как интернет-уведомления можно не заметить, а дни будут отсчитываться). То есть двойное преступление: уклонение и неисполнение ограничений для уклоняющегося. Это, я считаю, абсурдно: родина должна бы поинтересоваться тобой лично, раз требует от тебя отдать долг.
Получается, ты заранее виновен, ведь датой отправления уведомления тоже можно манипулировать. Например, на сервере у них там всё отобразится так, а до тебя вообще не дойдет. Фактически теперь сделано то, о чем есть анекдот: если вы не сидите — это не ваша заслуга. Теперь все сидят и ждут жребий.
Я студент строительного вуза, я подпадаю под критерии призыва, но сейчас в академическом отпуске. К тому же есть военный билет
После моего отъезда большинство преподавателей и одногруппников заблокировали меня, поэтому мне сложно сказать о том, что думают мои сверстники насчет будущего закона. Есть знакомый, одноклассник, с которым мы дружны, математик, исследователь (хотя еще студент НГТУ) — вот он готов служить, тем более если придет повестка. Сейчас он готовится к службе в свободное время и смотрит уроки самбо на Youtube.
Виктор, уже
отслужил: «Из
всех прав нам оставили одни обязанности»
— У меня есть опыт службы, но это было давно. Сейчас у меня подрастает дочь, сыновей призывного возраста нет. Мне не хочется углубляться в мое личное отношение к парням, которые уклоняются от службы, но уверен, что Родину можно по-разному защищать. Я остаюсь в Новосибирске, не думаю, что меня коснется какой-либо призыв и этот закон, в частности.
Я не берусь оценивать эффект принятия этого закона. Вопрос даже не в самом оповещении, а в ограничительных мерах. Как всё это на практике будет выглядеть? Не явился в военкомат — получи ограничения, а явился и доказал, что не военнообязанный, так могут забыть исключить из реестра.
Всё что сказано в этом законопроекте, идет, на мой взгляд, в противоречие с правами человека. Из всех прав оставили нам одни обязанности.
Но мне хочется сказать про другое: часто люди не понимают, чем они болеют, таких людей призывают, и уже на службе они оказываются в опасности — физической или психологической. У призывника, который хочет изменить что-то, во время призыва уже вряд ли что-то не получится. А значит нужно будет папе и маме с раннего детства всё досконально в медицинской карте фиксировать — любые диагнозы, заболевания, отклонения. Только такой вариант я вижу.
Анна*, уехала с мужем из России в страну СНГ, но вернулась пару месяцев назад
— Теоретически под то, что приняли депутаты, попадают все. Закон обсуждали всего один час, его мало кто в глаза еще видел. Поэтому, как будет механизм работать на практике, — тот еще вопрос.
У мужа есть военный билет с
В сентябре 2022 года мы уезжали из России, но после пяти месяцев жизни там решили вернуться. Понимание всех процессов у нас есть на 100%.
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Мы вернулись, потому что у обоих закончился моральный ресурс на нахождение в другой стране. Плюс личных вопросов много накопилось в России — это работа и родители. Плюс не всё гладко в отношениях. Вот такой букет причин. Вообще, у нас теперь не жизнь, а квест.
Никакого запасного плана у нас нет, по поводу очередного отъезда — сложно сказать, как всё сложится в будущем. Но основный план такой, наверное, как у многих, кто не хочет попасть под призыв: по возможности муж будет работать из дома.
Недавно в Кремле объяснили, для чего внесли новый законопроект о воинской службе.