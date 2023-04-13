«У нас не жизнь, а квест». Что думают сибиряки о новом законе о повестках — чего опасаются и как теперь будут жить

Законопроект о едином реестре военнообязанных, изменяющий правила воинского учета в России, приняли 11 апреля в третьем чтении депутаты Госдумы. На следующий день его одобрили в Совете Федерации, затем его должен подписать президент. Новый закон предусматривает введение ограничительных мер для тех, кто игнорирует повестки, а сами повестки теперь будут направляться в том числе электронным способом. Более подробно читайте здесь.

Антон, 28 лет . Служил, имеет мобилизационное предписание с 2019 года

— У меня есть военник, но я всё равно боюсь получить уведомление от приложения «Госуслуги», хоть и редко туда захожу. Я служил в 2014–2015 годах в ВВС, специализация имеет отношение к связи. Лично мне — возможно у кого-то по-другому — служба особых военных навыков не дала.

