В Минцифры рассказали, можно ли будет избежать наказания тем, кто не пришел в военкомат по повестке

— Его данные (военнообязанного с правом отсрочки. — Прим. ред.) будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка всё же придет, ее можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы, — объяснил Максут Шадаев. — Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение 5 дней.