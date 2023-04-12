В Минцифры рассказали, можно ли будет избежать наказания тем, кто не пришел в военкомат по повестке

Глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал принятие вчерашнего законопроекта о едином реестре военнообязанных. В частности, он рассказал, как смогут обжаловать ограничительные меры те, кто не смог явиться в военкомат по повестке или имеет право на отсрочку — это можно будет сделать в упрощенном порядке.
— Его данные (военнообязанного с правом отсрочки. — Прим. ред.) будут исключены еще на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка всё же придет, ее можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы, — объяснил Максут Шадаев. — Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение 5 дней.
Также глава Минцифры рассказал, что после создания единого реестра можно будет проверить на портале госуслуг, в каком военкомате человек состоит на учете, и при необходимости уточнить эти данные. Заявление на исправление ошибок можно будет подать прямо на портале. Уведомления о выписанной повестке также будут приходить в личный кабинет на Госуслугах при условии, если у пользователя не отключена эта функция.
По словам Максута Шадаева, в полном объеме единый реестр можно будет запустить не раньше начала осеннего призыва, а его разработка не связана с планами новой мобилизации.
— Насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту, — заявил Шадаев.
Законопроект о едином реестре военнообязанных, изменяющий правила воинского учета в России, приняли 11 апреля в третьем чтении депутаты Госдумы. Теперь его должны одобрить в Совете Федерации, после чего закон подпишет президент. Мы подробно рассказывали о том, что ждет россиян после этих изменений.