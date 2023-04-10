Уклонистам от призыва хотят запретить выезд из страны

Информация о том, что повестки в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде, появлялась в конце марта. Первым об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский — по его словам, оповещения о повестках будут приходить через портал «Госуслуги». Тем временем функция удаления аккаунта на сайте «Госуслуг» исчезла (теперь это можно сделать только в МФЦ), а в Минцифры это объяснили «участившимися случаями взлома личных кабинетов». Позже глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев опроверг эту информацию, сообщив, что повестки по-прежнему будут вручать лично в руки.