Уклонистам от призыва хотят запретить выезд из страны

Госдума 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Среди прочего в поправках говорится об электронных оповещениях от военкоматов — по словам Картаполова, они будут дублировать традиционные повестки.
— Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу, — цитирует ТАСС главу комитета по обороне.
Кроме того, по его словам, для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.
Информация о том, что повестки в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде, появлялась в конце марта. Первым об этом заявил представитель Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский — по его словам, оповещения о повестках будут приходить через портал «Госуслуги». Тем временем функция удаления аккаунта на сайте «Госуслуг» исчезла (теперь это можно сделать только в МФЦ), а в Минцифры это объяснили «участившимися случаями взлома личных кабинетов». Позже глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев опроверг эту информацию, сообщив, что повестки по-прежнему будут вручать лично в руки.
На прошлой неделе депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы вернуть законопроект об изменениях в оповещении призывников ко второму чтению — речь изначально шла о том, чтобы направлять повестки призывникам по почте заказным письмом.