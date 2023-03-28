На улицах крутят ролики о тревожном чемоданчике, МЧС готовит новые приказы. Что происходит?

На днях соцсети облетело видео из Москвы, где на рекламном экране транслируется инструкция, как собирать тревожный чемоданчик. Особое внимание такие новости привлекают на фоне недавних сообщений из ряда регионов о взломе теле- и радиоэфира с трансляцией фейковых сообщений о воздушной тревоге или эвакуации. В то же время МЧС подготовило проект поправок в положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, связанных с зонами вокруг потенциально опасных биологических объектов и объектов по хранению и уничтожению химического оружия. Что тоже звучит несколько тревожно и не совсем понятно. Мы изучили события последних дней и документы ведомства, чтобы разобраться, что происходит.
Начнем с нашумевшего ролика. Первым кадры, где на рекламном экране транслируется инструкция о сборе предметов первой необходимости, а также о том, как наложить марлевую повязку и что следует делать при химических и ядерных атаках, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». В сопровождающем ролик тексте говорилось, что видео было снято возле Парка Горького и транслируется «официально от МЧС».
Порталу MSK1.RU в ГУ МЧС по Москве подтвердили, что видео согласованы, но не смогли объяснить, с чем связана трансляция таких оповещений. Редакция Городских порталов направила официальный запрос в региональное управление, однако к моменту публикации материала ответа не поступило.
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Судя по сайту Министерства чрезвычайных ситуаций, это не единственный ролик ведомства, в котором рассказывается о тревожном чемоданчике. Ранее информационные материалы ведомство также предоставляло СМИ и не только, например, ГУ МЧС по Свердловской области в прошлом году поручило разместить в жилых домах инструкцию о том, как собрать тревожный чемоданчик и вести себя во время сигнала гражданской тревоги.
В рекомендациях жителям Екатеринбурга говорилось, что в первую очередь под рукой нужно держать документы в непромокаемой упаковке, деньги и банковские карты, а также телефон с портативным зарядным устройством. С собой рекомендовалось также взять аптечку, сменное белье, фонарик, спички, средства гигиены, нитки с иголкой, запас еды и воды и одноразовую посуду. Те же рекомендации получили и москвичи.
На своем сайте МЧС тоже публикует информацию о том, как собирать тревожный чемоданчик, как минимум с 2013 года материалы появляются в разделе «Гражданская оборона». Министерство как раз и является федеральным органом исполнительной власти, который за гражданскую оборону отвечает. Собственно, полное название МЧС звучит так: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одна из официально установленных его функций — пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Как сообщается на сайте МЧС, тревожный чемоданчик может понадобиться тем, кто живет в районе возможных землетрясений, цунами, повторяющихся наводнений, серьезных площадных лесных пожаров, в пределах предприятий, работающих с вредными веществами, а также в зонах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, и других проблемных регионах. В целом, если учитывать события последних лет, в том числе природные катаклизмы, можно предположить, что тревожный чемоданчик желательно держать в каждом доме.
Разобраться с проектом поправок от МЧС несколько проще — документ опубликован на сайте, в паспорте проекта указано, что он подготовлен по поручению Совета безопасности Российской Федерации. Соответствующее поручение ведомство получило после оперативного совещания по вопросу «О совершенствовании гражданской обороны с учетом опыта специальной военной операции», которое состоялось еще в ноябре 2022 года.
Документ вводит понятие зон возможного биологического заражения, которые установят вокруг потенциально опасных биологических объектов. Предполагается, что они должны защитить людей при аварии на потенциально опасных биологических объектах. В текущей редакции положения МЧС опасных биологических объектов не существует — только радиационно, ядерно и химически опасные.
Ранее российские власти неоднократно заявляли о том, что на территории Украины могут быть расположены лаборатории, изучающие биологическое оружие. В марте прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что таким образом Кремль планирует оправдывать собственные атаки. В октябре 2022 года Россия направила членам Совбеза ООН проект резолюции и 310-страничный документ, в котором говорится, что в украинских биолабораториях ведется военная биологическая деятельность при поддержке Минобороны США. Совбез ООН резолюцию не принял. Официальной информации о применении Россией или Украиной биологического оружия не поступало.