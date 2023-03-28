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На улицах крутят ролики о тревожном чемоданчике, МЧС готовит новые приказы. Что происходит?

Видео из Москвы напугало жителей других регионов

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МЧС подготовило поправки после заседания Совбеза по вопросу «О совершенствовании гражданской обороны с учетом опыта специальной военной операции»

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На днях соцсети облетело видео из Москвы, где на рекламном экране транслируется инструкция, как собирать тревожный чемоданчик. Особое внимание такие новости привлекают на фоне недавних сообщений из ряда регионов о взломе теле- и радиоэфира с трансляцией фейковых сообщений о воздушной тревоге или эвакуации. В то же время МЧС подготовило проект поправок в положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, связанных с зонами вокруг потенциально опасных биологических объектов и объектов по хранению и уничтожению химического оружия. Что тоже звучит несколько тревожно и не совсем понятно. Мы изучили события последних дней и документы ведомства, чтобы разобраться, что происходит.

Начнем с нашумевшего ролика. Первым кадры, где на рекламном экране транслируется инструкция о сборе предметов первой необходимости, а также о том, как наложить марлевую повязку и что следует делать при химических и ядерных атаках, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». В сопровождающем ролик тексте говорилось, что видео было снято возле Парка Горького и транслируется «официально от МЧС».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Осторожно, новости / T.me

Порталу MSK1.RU в ГУ МЧС по Москве подтвердили, что видео согласованы, но не смогли объяснить, с чем связана трансляция таких оповещений. Редакция Городских порталов направила официальный запрос в региональное управление, однако к моменту публикации материала ответа не поступило.

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Судя по сайту Министерства чрезвычайных ситуаций, это не единственный ролик ведомства, в котором рассказывается о тревожном чемоданчике. Ранее информационные материалы ведомство также предоставляло СМИ и не только, например, ГУ МЧС по Свердловской области в прошлом году поручило разместить в жилых домах инструкцию о том, как собрать тревожный чемоданчик и вести себя во время сигнала гражданской тревоги.

В рекомендациях жителям Екатеринбурга говорилось, что в первую очередь под рукой нужно держать документы в непромокаемой упаковке, деньги и банковские карты, а также телефон с портативным зарядным устройством. С собой рекомендовалось также взять аптечку, сменное белье, фонарик, спички, средства гигиены, нитки с иголкой, запас еды и воды и одноразовую посуду. Те же рекомендации получили и москвичи.

На своем сайте МЧС тоже публикует информацию о том, как собирать тревожный чемоданчик, как минимум с 2013 года материалы появляются в разделе «Гражданская оборона». Министерство как раз и является федеральным органом исполнительной власти, который за гражданскую оборону отвечает. Собственно, полное название МЧС звучит так: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Одна из официально установленных его функций — пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Как сообщается на сайте МЧС, тревожный чемоданчик может понадобиться тем, кто живет в районе возможных землетрясений, цунами, повторяющихся наводнений, серьезных площадных лесных пожаров, в пределах предприятий, работающих с вредными веществами, а также в зонах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, и других проблемных регионах. В целом, если учитывать события последних лет, в том числе природные катаклизмы, можно предположить, что тревожный чемоданчик желательно держать в каждом доме.

Разобраться с проектом поправок от МЧС несколько проще — документ опубликован на сайте, в паспорте проекта указано, что он подготовлен по поручению Совета безопасности Российской Федерации. Соответствующее поручение ведомство получило после оперативного совещания по вопросу «О совершенствовании гражданской обороны с учетом опыта специальной военной операции», которое состоялось еще в ноябре 2022 года.

Документ вводит понятие зон возможного биологического заражения, которые установят вокруг потенциально опасных биологических объектов. Предполагается, что они должны защитить людей при аварии на потенциально опасных биологических объектах. В текущей редакции положения МЧС опасных биологических объектов не существует — только радиационно, ядерно и химически опасные.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о том, что на территории Украины могут быть расположены лаборатории, изучающие биологическое оружие. В марте прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ на это заявил, что таким образом Кремль планирует оправдывать собственные атаки. В октябре 2022 года Россия направила членам Совбеза ООН проект резолюции и 310-страничный документ, в котором говорится, что в украинских биолабораториях ведется военная биологическая деятельность при поддержке Минобороны США. Совбез ООН резолюцию не принял. Официальной информации о применении Россией или Украиной биологического оружия не поступало.

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