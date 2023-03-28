На улицах крутят ролики о тревожном чемоданчике, МЧС готовит новые приказы. Что происходит?

На днях соцсети облетело видео из Москвы, где на рекламном экране транслируется инструкция, как собирать тревожный чемоданчик. Особое внимание такие новости привлекают на фоне недавних сообщений из ряда регионов о взломе теле- и радиоэфира с трансляцией фейковых сообщений о воздушной тревоге или эвакуации. В то же время МЧС подготовило проект поправок в положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, связанных с зонами вокруг потенциально опасных биологических объектов и объектов по хранению и уничтожению химического оружия. Что тоже звучит несколько тревожно и не совсем понятно. Мы изучили события последних дней и документы ведомства, чтобы разобраться, что происходит.

