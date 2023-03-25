Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию: новости СВО за 24 марта

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 марта.
Шойгу наградил девушек-военных, уничтоживших беспилотники в Севастополе
В Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу наградил орденами Мужества девушек-военных, уничтоживших беспилотники в Севастополе. Атака произошла 22 марта, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, тогда Черноморский флот отбил нападение надводных беспилотников, которые атаковали Севастополь — в общей сложности уничтожено три объекта.
— Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.
Губернатор Севастополя отметил, что военные корабли после атаки не повреждены, в зданиях на улице Ленина выбило окна, мирные жители не пострадали. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что два из трех беспилотников уничтожили девушки-военнослужащие.
— Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал Шойгу.
Помимо награды, девушкам обещали выписать и денежную премию.
Суд отправил в колонию майора запаса, который уехал за границу, чтобы не попасть на СВО
Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора запаса, который пытался скрыться за границей, боясь отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе второго Восточного окружного военного суда.
— Суд признал Михаила Жилина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью три статьи 338 и части один статьи 322 УК России, и назначил шесть лет шесть месяцев <...> колонии строгого режима с лишением воинского звания, — говорится в релизе.
По данным суда, офицер, «опасаясь направления в зону проведения СВО», продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. После этого мужчина незаконно пересек границу России в обход пункта пропуска, но его задержали. В суде не уточнили, был ли Жилин на момент преступления действующим военнослужащим или служил в части в качестве гражданского специалиста.
Украина сообщила, что передала России всех транспортабельных тяжелораненых пленных
В украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что России передали всех транспортабельных тяжелораненых пленных.
— В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право, — заявили в координационном штабе.
Точное число переданных России раненых не уточняется, российская сторона официально не подтверждала возвращение пленных. Ранее утром украинское Минреинтеграции сообщило, что Украине вернули тела 83 военнослужащих.
Сеть «Леруа Мерлен»
передает управление российским бизнесом
Французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление российскими магазинами местному руководству. Об этом говорится в сообщении французской группы ADEO, которая владеет компанией.
— Передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места для 45 000 сотрудников, чтобы деятельность компании оставалась на службе жителей, — говорится в сообщении.
Тем временем в СМИ появилась информация, что Leroy Merlin продает бизнес, но речи об этом не идет.
— О продаже бизнеса и магазинов речи не идет. Сегодня наша управляющая компания — французская ADEO объявила о намерении по передаче управления Leroy Merlin Россия текущему локальному менеджменту, — объяснила ситуацию руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова.
В компании пояснили, что процесс ухода начали еще несколько месяцев назад, а с начала СВО приостановили все инвестиции в России.
Ситуацию с Leroy Merlin прокомментировал замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. По его словам, после передачи активов российскому менеджменту компания планирует открывать новые магазины.
— Мы в курсе ситуации с Leroy Merlin, находимся на связи с компанией. Отмечаем, что владелец принял цивилизованное и разумное решение передать активы в России локальному менеджменту. Будем следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов, — отметил Евтухов.
Одну из улиц в Мелитополе назовут именем Дарьи Дугиной
Общественный совет Мелитополя решил назвать одну из улиц города именем Дарьи Дугиной. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты России, которая ранее и внесла это предложение. В палате заявили, что Дугина «посвятила себя помощи Донбассу, организовывала сбор и доставку гуманитарных грузов, активно участвовала в освещении СВО, стремилась донести всеми возможными средствами правдивую информацию о ситуации в зоне боевых действий и на освобожденных территориях».
22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвался 20 августа в районе подмосковного поселка Большие Вяземы. По информации спецслужбы, за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Наталью Вовк на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Она объявлена в международный розыск. ФСБ называла ее исполнительницей убийства Дарьи Дугиной. В России Наталье Вовк грозит до 20 лет колонии, Украина неоднократно отрицала причастность к гибели Дугиной.
Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию
С 1 апреля в Казахстане начнет работать онлайн-система, позволяющая отслеживать в режиме реального времени всю цепочку движения товаров «от границы до границы». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного казахстанского чиновника.
— Мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами, — сказал собеседник издания. По его словам, страна «постоянно работает над снижением рисков» параллельного импорта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что другие государства уже сообщали Москве о давлении Запада из-за антироссийских санкций. По словам пресс-секретаря президента, этим странам «приходится с таким натиском сталкиваться».
— Это не новость, что страны коллективного запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, — сказал Дмитрий Песков, комментируя новость о решении Казахстана ограничить параллельный импорт в РФ.
Он указал, что Казахстан для России — это «союзник» и «большой друг», и страна продолжает тесные контакты с партнёрами для того, чтобы минимизировать риски. По данным Национального бюро статистики Казахстана, за прошлый год экспорт в Россию вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Дания обнаружила неизвестный объект рядом с «Северным потоком-2»
Датское энергетическое агентство пригласило (DEA) оператора газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в извлечении неизвестного объекта в Балтийском море, найденного рядом с газопроводом «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте организации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что расследование теракта на «Северных потоках» должно быть прозрачным. Он также назвал позитивной новостью приглашение компании Nord Stream 2 AG к поднятию найденного объекта:
— Надо определить, что это, продолжить расследование.
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Известно, что объект имеет цилиндрическую форму, около 40 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в диаметре, предполагается, что он не представляет непосредственной угрозы безопасности. В DEA не исключили, что найденный предмет может быть морским буем.