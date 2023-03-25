Казахстан ограничит параллельный импорт в Россию: новости СВО за 24 марта

— Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели, — написал Развожаев у себя в телеграм-канале.

Губернатор Севастополя отметил, что военные корабли после атаки не повреждены, в зданиях на улице Ленина выбило окна, мирные жители не пострадали. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что два из трех беспилотников уничтожили девушки-военнослужащие.

— Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал Шойгу.