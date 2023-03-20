Студентам НГТУ раздали плов: что сегодня отмечают в кампусе — фото с праздника

20 марта в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ прошло празднование Навруза. На территории вуза провели концертную программу, а также всех желающих угощали пловом.
— Мероприятие проходило на территории кампуса вуза. В рамках празднования посетителей ждали поздравления, музыкальные номера от Центра культуры НГТУ НЭТИ и праздничное угощение в виде традиционного узбекского плова, — сообщили НГС в пресс-службе НГТУ.
В январе православные новосибирцы отметили Крещение Господне. Помимо традиционного купания в купелях, всех желающих накормили гречневой кашей.