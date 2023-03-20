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Студентам НГТУ раздали плов: что сегодня отмечают в кампусе — фото с праздника

На территории вуза прошли народные гуляния

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Праздник прошел на территории кампуса

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20 марта в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ прошло празднование Навруза. На территории вуза провели концертную программу, а также всех желающих угощали пловом.

— Мероприятие проходило на территории кампуса вуза. В рамках празднования посетителей ждали поздравления, музыкальные номера от Центра культуры НГТУ НЭТИ и праздничное угощение в виде традиционного узбекского плова, — сообщили НГС в пресс-службе НГТУ.

Навруз — праздник <a href="https://ngs.ru/text/science/2023/03/13/72129527/" class="_" target="_blank">прихода весны по астрономическому солнечному календарю</a> у иранских и тюркских народов

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов

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По словам организаторов, в праздновании приняли участие десятки студентов и преподавателей.

По словам организаторов, в праздновании приняли участие десятки студентов и преподавателей.

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Для студентов, преподавателей и гостей представили концертную программу

Для студентов, преподавателей и гостей представили концертную программу

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Каждый год Навруз отмечают 21 марта

Каждый год Навруз отмечают 21 марта

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В январе православные новосибирцы отметили Крещение Господне. Помимо традиционного купания в купелях, всех желающих накормили гречневой кашей.

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НаврузНГТУНовосибирск
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