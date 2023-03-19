Бросил пить и станет отцом: как сейчас живет блогер-миллионник, потерявший ногу в ДТП

Прошло уже десять лет с той страшной аварии, в которой Сергей Кутовой потерял ногу. Тогда он жил в Архангельске, учился в школе, заканчивал 11-й класс. Оказавшись прикованным к инвалидному креслу, парень быстро набрал лишний вес, но вскоре взял себя в руки и занялся спортом.
Сейчас за жизнью Кутового следит 3 миллиона подписчиков, он продолжает подавать пример другим. В своем блоге молодой человек делится своими успехами и неудачами, в том числе открыто говорит о недавней борьбе с алкогольной зависимостью. А еще, несмотря на травму, он сумел построить личную жизнь и сейчас готовится стать отцом. Как и где сейчас живет известный блогер? Смотрите в видеосюжете наших коллег из 29.RU, который опубликован чуть выше.
Авария, из-за которой Кутовой оказался прикован к инвалидному креслу, произошла 13 апреля 2013 года. Его сбил грузовик WAF на скорости 100 километров в час — у машины отказали тормоза и водителю пришлось выехать на обочину, чтобы избежать столкновения с другими автомобилями.
После страшной аварии Сережа отчаянно боролся за жизнь. Он пролежал в коме 10 дней. Раздробленную ногу пришлось ампутировать. Но вера в себя и любовь к жизни не дали парню пасть духом, он начал усердно тренироваться, занялся следж-хоккеем. Попутно развивал свой блог, показывая пример другим. Кутовой побывал на популярных российских ток-шоу, вместе с братом Иваном снялся в музыкальном клипе Павла Воли на песню «Двое», женился и получил премию «Топ-блогер — 2019».
Ксения, жена Сергея, тоже занимается блогерством. Пара вместе уже 7 лет. В конце прошедшего года супруги поделились с подписчиками неожиданной новостью, сообщив, что станут родителями. А недавно они провели гендер-пати, на которой узнали пол ребенка, — у них будет сын.