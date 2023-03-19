Бросил пить и станет отцом: как сейчас живет блогер-миллионник, потерявший ногу в ДТП

Сейчас за жизнью Кутового следит 3 миллиона подписчиков, он продолжает подавать пример другим. В своем блоге молодой человек делится своими успехами и неудачами, в том числе открыто говорит о недавней борьбе с алкогольной зависимостью. А еще, несмотря на травму, он сумел построить личную жизнь и сейчас готовится стать отцом. Как и где сейчас живет известный блогер? Смотрите в видеосюжете наших коллег из 29.RU, который опубликован чуть выше.