Новое наказание за дискредитацию добровольцев армии РФ и санкции Зеленского: новости СВО за 18 марта

Закон о наказании за дискредитацию добровольцев

Владимир Путин подписал законопроект о наказании до семи лет лишения свободы за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и до 15 лет — за фейки. В обновленном виде документ защищает не только военнослужащих, но и добровольцев и участников ЧВК «Вагнер».



Ранее уголовная ответственность предусматривалась только за дискредитацию действий Вооруженных сил России за рубежом.

