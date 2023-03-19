Лечение музыкой. Онкобольная пациентка дает концерты в больнице, где сама проходит курс химиотерапии

Мы идем на встречу с Анжеликой по бесконечным коридорам онкодиспансера. Каким-то чудом находим нужный корпус стационара и поднимаемся на лифте на седьмой этаж. Двери открываются, и неожиданно мы оказываемся на концерте. Вот так сразу из лифта! В коридорчике рядом собралось около 30 женщин, все они в пижамах или халатах, кто-то в платочках. Улыбаясь и покачиваясь на скамейке, они слушают, как жизнерадостно поет миниатюрная женщина.
Это Анжелика Таланцева — известный в Тюмени музыкант и дирижер. Она 15 лет руководила хоровой капеллой Тюменской филармонии, а сейчас преподает детям. Онкологию у нее обнаружили прошлым летом. Впереди ждала долгая работа над собой и восемь курсов химиотерапии. Но Анжелика не собиралась сдаваться и впадать в уныние. Она решила использовать свой талант, чтобы подарить радость и надежду другим онкобольным. Между химиотерапиями она давала концерты. Настоящие и прямо в коридоре стационара! Читайте ее вдохновляющую историю в материале наших коллеги из 72.RU и послушайте чудесные песни, которые она дарит сражающимся за здоровье людям.
«Никогда не думаешь, что тебя может коснуться что-то подобное»
Анжелика Таланцева почувствовала сильные боли в январе 2022 года. Она полгода ходила по больницам и проходила обследования, но они не давали результата. Только в июне после МРТ, которое она сделала по своему желанию, врачи наконец-то поставили диагноз.
— Никто не знает, когда это началось. Летом я попала на Барнаульскую (МКМЦ «Медицинский город». — Прим. ред.), и всё закрутилось. Никогда не думаешь, что тебя может коснуться что-то подобное. Кажется, что это не про тебя всё, а про других людей. Сначала идет непонимание, адская боль. Но это духовная болезнь. Господь дает мне возможность переосмысления жизни. Я очень много работала над собой. Теперь совершенно по-другому на всё смотрю, ценю каждый шаг, каждый миг, каждое мгновение. То, что раньше не видела и не замечала, сейчас это большая радость, — поделилась с журналистами Анжелика Таланцева.
«Это мой долг, моя миссия»
Всё время Анжелика продолжала давать концерты в филармонии и преподавать для детей. В творчестве она находила силы для борьбы с онкологией и депрессией. А воли требовалось немало — врачи назначили восемь курсов химиотерапий. Каждый, кто сталкивался с этим, знает, насколько это тяжело. Особенно физически: нереальная слабость, тошнота, головокружения, снижение иммунитета, выпадение волос и другие неприятные эффекты. Перерыв между курсами составлял 21 день.
— У меня появилась маленькая традиция. После каждой химиотерапии я приходила в стационар на 21 день и выступала. Мы размещались в коридоре, приходили люди из разных отделений и даже врачи. Я пела для них полчаса или почти час. Концерт поднимает силу духа, несет добро и позитив. Я считаю, что это мой долг, моя миссия. Контингент непростой, потому что заболевание непростое. Но людям очень нравится, они уходят с большой благодарностью, — рассказала тюменка.
А на Новый год Анжелика организовала большой концерт в конференц-зале больницы. Вместе с ней выступил ее муж Александр Цинько, заслуженный артист России.
— Вы знаете, мы — одержимые своим творчеством люди. Мы всегда занимались благотворительными выступлениями, но сейчас это станет основной частью моей жизни. Болезнь закаляет. Но в жизни всё можно преодолеть на позитиве и в радости. Только так! Если сложить руки и не двигаться вперед, то ничего не будет. Мы сами не знаем, что у нас впереди. Никто не знает, от чего, когда и где... Но в такие моменты ты понимаешь, что тебе нужно внутри воина взращивать. Чтобы, если нужно, он мог шашку достать и сражаться. Меня очень спасает вера. Когда человек верит и обращается к Богу, он внутренне себя настраивает на лучшее. Верю в исцеление, верю в ремиссию, — рассуждает Анжелика Таланцева.
С концерта женщины уходят с улыбкой. На один час они забыли о своей болезни, но дальше их снова ждет борьба. Когда сердце наполнено прекрасным, это будет чуточку проще.
Другие вдохновляющие истории людей с онкологией
Мы рассказывали историю Раисы Муртазиной, которая пережила тяжелый рак груди. Женщина пережила 16 курсов химиотерапии, развод и смерть мамы. Но это не только не сломило ее, но и замотивировало помогать другим онкобольным. Как — читайте в нашем материале.
А наши коллеги из Челябинска писали о невероятной борьбе подростка, победившего рак четвертой стадии. Лечение школьника начали, когда 70 процентов его организма уже поразили метастазы. А другой мужчина стал врачом из-за того, что сам пережил онкологию, когда ему было всего 16 лет! Он узнал о запущенном раке третьей стадии после медкомиссии в 9-м классе.
Смотрите и историю другой медработницы, у которой обнаружили рак шейки матки четвертой стадии. Когда женщина была в отпуске, у нее отекла нога. Результат обследования оказался ошеломляющим. Она рассказала, как так вышло и почему ни в коем случае нельзя оттягивать визит к врачу.