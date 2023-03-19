Лечение музыкой. Онкобольная пациентка дает концерты в больнице, где сама проходит курс химиотерапии

А на Новый год Анжелика организовала большой концерт в конференц-зале больницы. Вместе с ней выступил ее муж Александр Цинько, заслуженный артист России.

— Вы знаете, мы — одержимые своим творчеством люди. Мы всегда занимались благотворительными выступлениями, но сейчас это станет основной частью моей жизни. Болезнь закаляет. Но в жизни всё можно преодолеть на позитиве и в радости. Только так! Если сложить руки и не двигаться вперед, то ничего не будет. Мы сами не знаем, что у нас впереди. Никто не знает, от чего, когда и где... Но в такие моменты ты понимаешь, что тебе нужно внутри воина взращивать. Чтобы, если нужно, он мог шашку достать и сражаться. Меня очень спасает вера. Когда человек верит и обращается к Богу, он внутренне себя настраивает на лучшее. Верю в исцеление, верю в ремиссию, — рассуждает Анжелика Таланцева.