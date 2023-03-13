Яркую вспышку заметили в небе над Новосибирском. Астрономы связывают ее с пуском ракеты с Байконура

13 марта в небе над Новосибирском возникла яркая вспышка. Фотографии необычного явления выложил подписчик паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Наш подписчик поделился фотографиями «какой-то неведомой фигни» в небе над Первомайском районе сегодня утром, — таким описанием сопровождается фото.
Приблизительно в это же время состоялся запуск ракеты-носителя с космодрома Байконур.
— Сегодня в 02:12:59,981 по московскому времени с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х», — пояснили в Роскосмосе.
По данным ведомства, ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел спутник на заданную орбиту. То есть пуск был успешным.
— Версия о том, что в небе Новосибирска был виден именно запуск ракеты, наиболее вероятная. Ранним утром или поздним вечером солнечные лучи хорошо освещают такие явления, поэтому их хорошо видно. В отсутствие солнца запуск ракеты не был бы виден в Новосибирске, — поделилась мнением с НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм.
Сотрудник Новосибирского большого планетария Олег Кашин согласен с коллегой.
— Это абсолютно точно — запуск ракеты с Байконура. Мой коллега-астроном Щербаков Игорь из Алтая тоже за ним наблюдал и сделал похожее фото, — сказал НГС Кашин.
12 марта космонавт из Новосибирска Анна Кикина приземлилась на Землю в Мексиканском заливе возле города Тампа. Она провела в экспедиции 157 дней.