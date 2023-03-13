Яркую вспышку заметили в небе над Новосибирском. Астрономы связывают ее с пуском ракеты с Байконура

Сотрудник Новосибирского большого планетария Олег Кашин согласен с коллегой.

— Это абсолютно точно — запуск ракеты с Байконура. Мой коллега-астроном Щербаков Игорь из Алтая тоже за ним наблюдал и сделал похожее фото, — сказал НГС Кашин.