На торги выставлен сериал Сергея Жигунова. Знаменитый актер и продюсер задолжал банкирам 30 миллионов. Что говорит он сам?

Известный актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов стал объектом пристального наблюдения со стороны судебных приставов. «Гардемарин» задолжал круглую сумму волгоградскому банку — порядка
Сергей Жигунов запомнился миллионам россиян ролью Александра Белова в сериале «Гардемарины, вперед!», Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня» и множеством других ролей. В последнее время звезда отечественного кинематографа в основном занимается продюсерской деятельностью: его компании участвуют в производстве телесериалов.
В 2017 году у продюсера, судя по всему, возникли финансовые трудности, и он решил взять кредит. Взор знаменитости почему-то пал на волгоградский НОКССБАНК, который заключил с ним договор на
— Первое время кредит обслуживался, но затем практически сразу начали появляться просрочки и задолженность, — сообщил представитель НОКССБАНКа Олег Объедков. — После этого банк обратился в суд, в ходе которого было заключено мировое соглашение. Сергею Жигунову предоставили рассрочку, льготные условия для погашения кредита. Но и его он тоже исполнять не стал. Тогда НОКССБАНК инициировал процедуру банкротства продюсерского центра.
За личными счетами актера и продюсера начали следить судебные приставы. Залоговое имущество начали продавать на торгах — с молотка ушла одна из квартир, другая досталась его бывшей жене по отступному договору, усадьбу во Владимирской области также продали. В настоящий момент идет реализация автомобилей.
— Перед банкротством Сергей Жигунов продал свои автомобили дочери за 100 и
Однако заложенного имущества Сергея Жигунова не хватило для погашения долга. В этот момент конкурсный управляющий и банк обнаружили, что у продюсерского центра в собственности есть права на недавно снятый многосерийный фильм «Горюнов-2». Его производили по заказу телеканала НТВ, а затем компания получила исключительную лицензию на использование фильма — премьерный показ, многократный показ, реклама и так далее.
После этого, возможно, впервые в практике дел о банкротстве конкурсным управляющим было принято решение продать права на сериал.
Сериал «Горюнов-2» был снят по мотивам произведений Александра Покровского. Лента рассказывает историю командира атомной подводной лодки и его экипажа, которые служат в наши дни на Северном флоте.
— Важно понимать, что, чтобы что-то продавать, нужно что-то сначала оценить, — отметил Сергей Пименов. — Нам пришлось привлекать специализированную организацию, но экспертам оценивать интеллектуальную собственность, в данном случае фильм, весьма непросто. Даже обладая полным пакетом первичной документации, определить стоимость ленты тяжело.
Известно, что НТВ потратил на производство сериала и на приобретение прав
Конкурсный управляющий не исключает, что одним из факторов, которые могут повлиять на реализацию прав на многосерийный фильм, может стать дополнительное соглашение между продюсерским центром Сергея Жигунова и телеканалом НТВ, которое было подписано незадолго до начала процедуры банкротства.
— С 2018 года после получения кредита продюсерский центр не использовал свои счета. Все взаимодействия с контрагентами осуществлялись с использованием аффилированных юрлиц. А в 2020 году, когда уже начались проблемы с погашением кредита, Сергей Жигунов заключил с телеканалом НТВ дополнительное соглашение об увеличении лицензионного срока на сериал «Горюнов 2» с первоначального 1 года на весь срок действия авторского права, чем продлил лицензию на 70 лет вперед, — сообщил Сергей Пименов. — То есть еще 70 лет НТВ сможет крутить сериал без всяких проблем с авторскими правами. При этом за эту возможность, данную допсоглашением, телеканал никак не заплатил.
Сам Сергей Жигунов, по мнению Сергея Пименова, идет на решение вопроса с кредитором не так охотно, как мог бы.
— Сергей Жигунов как бывший руководитель компании-должника не заинтересован в разрешении отношений с кредиторами и положительном исходе дела о банкротстве. Фактически он уклоняется от участия в процедуре банкротства: не предоставляет документацию, не поясняет объемы прав, не идет на контакт, — утверждает конкурсный управляющий. — К примеру, я первоначально ему направил требование о передаче документов по перечню. А он передал копии. С ними нельзя работать, потому что они не содержат в полном объеме сведений. С ними даже в суд не обратиться. При этом в каждом споре в рамках дела о банкротстве представитель должника приобщает документы, которые мне ранее не были переданы. Каждое такое его действие мне приходится оспаривать в суде. А так как должник зарегистрирован в Москве, то и суд находится там. Условно, если я сейчас направлю туда заявление, только его рассмотрение начнется не раньше, чем через 2–3 месяца. И так каждый раз, когда Сергей Жигунов что-то не предоставляет.
При этом Сергей Жигунов продолжает работать в киноиндустрии. По словам представителя НОКССБАНКа, которые подтверждаются данными из открытых источников, недавно актер снялся в новом сериале.
— Недавно прошла информация, что он снялся в новом фильме «Всем по 50», — сообщил Олег Объедков. — Пристав судебный узнал об этом и вызвал его к себе для дачи пояснений. Очевидно, что по итогам съемок он как актер заработал деньги. Но задолженность не погасил. В настоящий момент продюсерский центр Сергея Жигунова должен НОКССБАНКу около
Также, как указано в ЕГРЮЛ, Сергей Жигунов продолжает оставаться учредителем и директором ООО «Студия 7» и ООО «Январь Продакшн». Также у мужчины открыто ИП. По названию компаний нетрудно догадаться, что их деятельность также относится к производству кино. Вот только доходы фирм за последние годы серьезно упали и исчисляются не в миллионах и даже не в сотнях тысяч рублей.
Журналисты V1.RU связались с самим Сергеем Жигуновым. Правда, на вопрос корреспондента о продаже сериала «Горюнов-2» он ответил: «Это невозможно», а затем бросил трубку и больше на звонки не отвечал.
Более развернутый комментарий редакции дал его адвокат Егор Елынычев.
— Мировое соглашение у него (Сергея Жигунова. — Прим. ред.) по определенным причинам исполнить не удалось. Они (банк. — Прим. ред.) обратились в службу судебных приставов для принудительного взыскания суммы задолженности и обращения к взысканию на заложенное имущество, — утверждает адвокат. — Оно было реализовано. Затем решили обратиться к основному должнику — продюсерскому центру Сергея Жигунова — с заявлением о признании несостоятельным (банкротом). Соответственно, сейчас идет процедура банкротства продюсерского центра. В рамках той процедуры они (банк. — Прим. ред.) пытаются взыскать ту сумму задолженности, которую им должны. Судебные приставы в рамках производства взыскивают с него лично (Сергея Жигунова. — Прим. ред.) как с поручителя. К сожалению, я сам не знаю и не могу подсказать о причинах, по которым он не смог исполнить финансовые обязательства. Вероятно, это связано с кинопроизводством. Когда-то что-то выстреливает, когда-то появляются вот эти финансовые ямы.
Также, по словам адвоката, все документы конкурсному управляющему передавались своевременно, а допсоглашение с телеканалом НТВ суд признал действительным.
— Вся имеющаяся документация, которая есть у должника, она была передана, — добавил Егор Елынычев. — Я ее лично передал в руки финансовому управляющему. Финансовая, юридическая документация, печати — всё было передано. Всё у него находится. Я не знаю, почему он так говорит. Изначально ему действительно были переданы копии, как временному управляющему. Это когда еще шла процедура наблюдения. Когда должник был признан банкротом, была открыта процедура конкурсного производства. Тогда уже были переданы оригиналы. Также я принимал участие в судебных разбирательствах с НТВ. Судом было установлено, что допсоглашение было возмездным. Финансовый управляющий пытался его оспорить, но судом ему было отказано. Доводы финансового управляющего и банка не нашли своих подтверждений.