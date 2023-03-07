На торги выставлен сериал Сергея Жигунова. Знаменитый актер и продюсер задолжал банкирам 30 миллионов. Что говорит он сам?

Сергей Жигунов запомнился миллионам россиян ролью Александра Белова в сериале «Гардемарины, вперед!», Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня» и множеством других ролей. В последнее время звезда отечественного кинематографа в основном занимается продюсерской деятельностью: его компании участвуют в производстве телесериалов.



В 2017 году у продюсера, судя по всему, возникли финансовые трудности, и он решил взять кредит. Взор знаменитости почему-то пал на волгоградский НОКССБАНК, который заключил с ним договор на 43 000 000 рублей. Заемщиком выступил продюсерский центр Сергея Жигунова, а сам Жигунов стал поручителем, заложив банку свое личное имущество: квартиры в Москве, автомобили и усадьбу во Владимирской области.

