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В Госдуму внесли закон о дискредитации добровольцев: новости СВО за 1 марта

Главные события последних суток

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Закон о дискредитации добровольцев планируют рассмотреть до середины марта

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 марта 2023 года.

Служебная проверка из-за украинских флагов в РУДН

Минобрнауки РФ назначило служебную проверку РУДН после того, как в здании вуза были вывешены украинские флаги. Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказав, что Кремль свяжется с профильным министерством, чтобы прояснить ситуацию.

— В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях, — цитирует Пескова ТАСС.

РИА Новости со ссылкой на собственный источник в вузе пишет, что украинский флаг в РУДН был вывешен в рамках недели культуры стран Европы. В заявлении студенческого совета, опубликованном в соцсетях накануне, говорится, что 27 февраля проходили традиционные выставки земляческих организаций РУДН, в том числе и Землячества Украины.

— Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку, — говорится в заявлении студсовета. — Пока во всем мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН, участвуют в национальных выставках и представляют свои культуры, объединяясь в земляческих организациях. Пускай политика остается политикам — мы разделяем позицию Российской Федерации в вопросах поддержки культурного, национального и идеологического многообразия.

Наказание за дискредитацию добровольцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на рассмотрение в Государственную думу внесены поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции. В случае принятия поправок наказуема будет дискредитация не только ВС РФ, но и добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют ВС РФ.

— Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пятнадцати лет, — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Второе чтение законопроекта запланировано на 2 марта, третье — на 14 марта.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо бизнесмена и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в котором он предлагал ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет». После этого Вячеслав Володин поручил председателям профильных комитетов в срочном порядке изучить этот вопрос.

Минобороны отчиталось о сбитых в Крыму беспилотниках

Министерство обороны заявило, что была предотвращена попытка массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова.

— Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата — выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено, — пишет Минобороны.

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны РФ

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны РФ в рамках специальной военной операции на средства индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо. Об этом сообщил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По его словам, проверки проводятся по четырем ключевым направлениям.

— Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельные вопросы ремонта и производства вооружений и военной техники. Работа будет продолжена, — цитирует Артюхина «Интерфакс».

В Кремле не верят заявлениям о непричастности Киева к атакам по России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев не имеет отношения к атакам по России.

— Мы ему не верим, — сказал Песков журналистам.

Ранее сегодня Подоляк в соцсетях заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а «ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих территорий».

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В Краснодарском крае назвали фейком сообщение об эвакуации района

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик опроверг данные о планируемой эвакуации местных жителей, назвав эти сообщения информационной атакой. Информация об эвакуации ранее распространялась в соцсетях — якобы из-за «накалившейся обстановки» принято решение об отселении жителей района.

— Уважаемые жители и гости Ейского района, как вы понимаете, информационная атака продолжается, — написал Бублик в своем Telegram-канале. — Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают по What’s Аpp. Не ведитесь на провокации.

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