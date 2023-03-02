В Госдуму внесли закон о дискредитации добровольцев: новости СВО за 1 марта

Служебная проверка из-за украинских флагов в РУДН

Минобрнауки РФ назначило служебную проверку РУДН после того, как в здании вуза были вывешены украинские флаги. Инцидент также прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сказав, что Кремль свяжется с профильным министерством, чтобы прояснить ситуацию.

— В любом случае сейчас для нас все-таки это де-факто главным образом флаг того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведем специальную военную операцию. От этого абстрагироваться нельзя ни при каких условиях, — цитирует Пескова ТАСС.