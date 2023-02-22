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Спецоперация на Украине

«Вел здоровый образ жизни, занимался спортом»: в Бердске простились с добровольцем, погибшим в СВО

Ему было 46 лет

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Андрей Сумин родился в Татарске, но затем переехал в Бердск

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Андрея Сумина, погибшего в спецоперации, похоронили в Бердске. Как говорится в сообщении администрации Бердска, прощание с ним состоялось 20 февраля.

— Андрей родился в городе Татарске 3 февраля 1977 года. Там же окончил среднюю общеобразовательную школу. 8 лет назад женился и переехал в Бердск. Об Андрее Сумине отзываются как об общительном и дружелюбном человеке. Он был истинным патриотом. Вел здоровый образ жизни, занимался спортом, — отмечается в сообщении администрации.

В зону СВО он уехал добровольцем в октябре 2022 года. Дата гибели не сообщается.

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