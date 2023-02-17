По Кочкам до Елбани. Тест на знание Новосибирской области — 10 вопросов для тех, кто любит гулять

Районы Новосибирской области пока не пользуются большой популярностью у туристов. Между тем, небольшие города могут стать хорошим маршрутом выходного дня, где можно посмотреть на местные достопримечательности — природные или архитектурные. Проверьте в нашем тесте, знаете ли вы Новосибирскую область. Может быть, после вам захочется узнать ее получше и отправиться в путешествие.
Ранее корреспонденты НГС посетили деревни в Колыванском районе, в которых практически не осталось жителей. Скоро эти населенные пункты могут исчезнуть с карты. Посмотрите в репортаже Ксении Лысенко, что скрыто в глуши между лесом и непроходимыми болотами.