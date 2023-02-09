Сроки признания военных пропавшими и умершими предложили сократить: новости СВО за 8 февраля

Россия на постоянной основе закрыла въезд в страну для 77 американцев

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия расширила санкции против США и закрыла въезд для 77 американцев.

— В порядке реакции на продолжающееся расширение Вашингтоном списка российских граждан, против которых вводятся персональные санкции, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 77 американцев, — говорится в сообщении МИД.