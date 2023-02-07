Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о запуске рейсов между Новосибирском и Астаной

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о возобновлении с 18 февраля полетов по маршруту Астана — Новосибирск — Астана, сообщается на сайте авиакомпании.
В электронном расписании аэропорта Толмачево Астаны пока нет в списке доступных направлений. Но перевозчик привел и актуальное расписание рейсов между городами.
По вторникам (по местному времени):
- Астана 18:20 — Новосибирск 21:05;
- Новосибирск 21:55 — Астана 22:45.
По субботам:
- Астана 19:05 — Новосибирск 22:05;
- Новосибирск 22:55 — Астана 23:45.
Согласно информации с сайта Aviasales, билеты из Новосибирска в Астану с 18 февраля продаются по стоимости от 8270 рублей до 18 с лишним тысяч в одну сторону.
Ранее авиакомпания Qazaq Air сообщила о временной приостановке отмене рейсов между Астаной — Новосибирском. Также перевозчик заявил, что это связано с невыдачей разрешения авиационных властей России на выполнение международных регулярных полетов.