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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о запуске рейсов между Новосибирском и Астаной

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам

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Рейсы запустят уже в феврале

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о возобновлении с 18 февраля полетов по маршруту Астана — Новосибирск — Астана, сообщается на сайте авиакомпании.

В электронном расписании аэропорта Толмачево Астаны пока нет в списке доступных направлений. Но перевозчик привел и актуальное расписание рейсов между городами.

По вторникам (по местному времени):

  • Астана 18:20 — Новосибирск 21:05;
  • Новосибирск 21:55 — Астана 22:45.

По субботам:

  • Астана 19:05 — Новосибирск 22:05;
  • Новосибирск 22:55 — Астана 23:45.

Согласно информации с сайта Aviasales, билеты из Новосибирска в Астану с 18 февраля продаются по стоимости от 8270 рублей до 18 с лишним тысяч в одну сторону.

Ранее авиакомпания Qazaq Air сообщила о временной приостановке отмене рейсов между Астаной — Новосибирском. Также перевозчик заявил, что это связано с невыдачей разрешения авиационных властей России на выполнение международных регулярных полетов.

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