Сколько стоит лечение впавшей в кому на Бали сибирячки и из какого бюджета его оплатят? Отвечает правительство

На вопрос, правда ли, что власти НСО оплатят лечение пациентки до эвакуации и отправили в Индонезию гарантийное письмо, в пресс-службе ответили так:



— Правительство Новосибирской области выразило готовность оказания содействия в организации медицинской помощи и медицинской эвакуации жительницы региона, в том числе в части оплаты необходимых расходов, в соответствии с законодательством РФ. Об этом в установленном порядке были уведомлены подразделения Министерства иностранных дел РФ.