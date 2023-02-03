Сколько стоит лечение впавшей в кому на Бали сибирячки и из какого бюджета его оплатят? Отвечает правительство

Власти Новосибирской области назвали стоимость лечения впавшей в кому на Бали сибирячки Елены Новосельцевой, но так и не ответили, когда пациентку смогут перевезти.
Журналист направлял запрос в правительство региона после того, как сын Елены Антон Новосельцев рассказал, что, по его информации, правительство отправило гарантийное письмо в Джакарту о том, что готово оплатить лечение.
На вопрос, правда ли, что власти НСО оплатят лечение пациентки до эвакуации и отправили в Индонезию гарантийное письмо, в пресс-службе ответили так:
— Правительство Новосибирской области выразило готовность оказания содействия в организации медицинской помощи и медицинской эвакуации жительницы региона, в том числе в части оплаты необходимых расходов, в соответствии с законодательством РФ. Об этом в установленном порядке были уведомлены подразделения Министерства иностранных дел РФ.
Сейчас оргвопросы находятся в стадии проработки, заверили в правительстве:
— Профильные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области находятся в постоянном контакте с Министерством здравоохранения РФ.
Что означает стадия проработки и когда она завершится, не уточняется.
На вопрос, из какого бюджета возьмут деньги для оплаты лечения, власти ответили следующим образом:
— Рассматривается возможность оказания финансовой помощи семье Елены Новосельцевой путем оплаты данных расходов или их части за счет средств бюджета Новосибирской области.
По информации пресс-службы, стоимость пребывания пациентки в госпитале в сутки составляет 1875 евро —
— Дата, порядок организации медицинской эвакуации зависят от актуального состояния здоровья пациентки и определяются врачами, — ответили в правительстве на вопросы, известна ли дата эвакуации пациентки и из-за чего ее не могут доставить сейчас.
При этом ранее родственники пациентки рассказывали НГС, что состояние здоровья мамы, по их информации, позволяет ее перевезти.
Антон Новосельцев сказал журналисту НГС, что в региональном Минздраве сегодня ему сказали ждать официального ответа до 10 февраля.
Ранее мы рассказывали, что Елену Новосельцеву отключили от аппарата ИВЛ и она дышит сама.