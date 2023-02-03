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Сколько стоит лечение впавшей в кому на Бали сибирячки и из какого бюджета его оплатят? Отвечает правительство

Точную дату медицинской эвакуации власти пока не смогли назвать

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Елена Новосельцева впала в кому на Бали 4 января и до сих пор находится там в госпитале

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Власти Новосибирской области назвали стоимость лечения впавшей в кому на Бали сибирячки Елены Новосельцевой, но так и не ответили, когда пациентку смогут перевезти.

Журналист направлял запрос в правительство региона после того, как сын Елены Антон Новосельцев рассказал, что, по его информации, правительство отправило гарантийное письмо в Джакарту о том, что готово оплатить лечение.

На вопрос, правда ли, что власти НСО оплатят лечение пациентки до эвакуации и отправили в Индонезию гарантийное письмо, в пресс-службе ответили так:

— Правительство Новосибирской области выразило готовность оказания содействия в организации медицинской помощи и медицинской эвакуации жительницы региона, в том числе в части оплаты необходимых расходов, в соответствии с законодательством РФ. Об этом в установленном порядке были уведомлены подразделения Министерства иностранных дел РФ.

Сейчас оргвопросы находятся в стадии проработки, заверили в правительстве:

— Профильные областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области находятся в постоянном контакте с Министерством здравоохранения РФ.

Что означает стадия проработки и когда она завершится, не уточняется.

На вопрос, из какого бюджета возьмут деньги для оплаты лечения, власти ответили следующим образом:

— Рассматривается возможность оказания финансовой помощи семье Елены Новосельцевой путем оплаты данных расходов или их части за счет средств бюджета Новосибирской области.

По информации пресс-службы, стоимость пребывания пациентки в госпитале в сутки составляет 1875 евро — 142 400 рублей по курсу на 1 февраля 2023 года.

— Дата, порядок организации медицинской эвакуации зависят от актуального состояния здоровья пациентки и определяются врачами, — ответили в правительстве на вопросы, известна ли дата эвакуации пациентки и из-за чего ее не могут доставить сейчас.

При этом ранее родственники пациентки рассказывали НГС, что состояние здоровья мамы, по их информации, позволяет ее перевезти.

Антон Новосельцев сказал журналисту НГС, что в региональном Минздраве сегодня ему сказали ждать официального ответа до 10 февраля.

Ранее мы рассказывали, что Елену Новосельцеву отключили от аппарата ИВЛ и она дышит сама.

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