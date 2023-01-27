«Есть положительные сдвиги»: что известно о состоянии сибирячки, впавшей в кому на Бали

Медицинская страховка, по которой Елена сначала находилась в клинике, закончилась 19 января, а каждый день пребывания там стоит дорого. По словам Натальи Новосельцевой, речь идет о 210 тысячах рублей в сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что произошло с жительницей Новосибирска на Бали и когда она впала в кому.