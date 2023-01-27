«Есть положительные сдвиги»: что известно о состоянии сибирячки, впавшей в кому на Бали

Дети жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая впала в кому на Бали, рассказали, что в ее состоянии есть положительные сдвиги.
Ее дочь Наталья Новосельцева говорит, что, по информации на 26 января, состояние мамы лучше, чем было:
— Но еще всё равно тяжелое. В любом случае есть положительные сдвиги. Дай бог, чтобы так и дальше было.
Антон Новосельцев тоже подтверждает эти слова сестры.
Дата эвакуации пациентки в Россию по-прежнему не известна, но Антон Новосельцев замечает, что в целом в ситуации есть изменения.
— Правительство Новосибирской области отправило гарантийное письмо в Джакарту о том, что готово оплатить лечение — сколько дней она пробудет там до эвакуации. Такая информация у меня есть. Так совпало, что это произошло на следующий день после того, как я обратился к Александру Карелину. Это первое достижение больше чем за 10 дней. Мне позвонили из Джакарты, из посольства, и сообщили эту новость, — говорит Антон.
Журналист НГС отправил запрос в правительство Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли они будут оплачивать лечение и из какого бюджета.
Медицинская страховка, по которой Елена сначала находилась в клинике, закончилась 19 января, а каждый день пребывания там стоит дорого. По словам Натальи Новосельцевой, речь идет о 210 тысячах рублей в сутки.
Ранее мы рассказывали о том, что произошло с жительницей Новосибирска на Бали и когда она впала в кому.