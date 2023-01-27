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«Есть положительные сдвиги»: что известно о состоянии сибирячки, впавшей в кому на Бали

Пока не известно, когда женщину эвакуируют в Россию

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Елена находится в коме с 4 января 2023 года

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Дети жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая впала в кому на Бали, рассказали, что в ее состоянии есть положительные сдвиги.

Ее дочь Наталья Новосельцева говорит, что, по информации на 26 января, состояние мамы лучше, чем было:

— Но еще всё равно тяжелое. В любом случае есть положительные сдвиги. Дай бог, чтобы так и дальше было.

Антон Новосельцев тоже подтверждает эти слова сестры.

Дата эвакуации пациентки в Россию по-прежнему не известна, но Антон Новосельцев замечает, что в целом в ситуации есть изменения.

— Правительство Новосибирской области отправило гарантийное письмо в Джакарту о том, что готово оплатить лечение — сколько дней она пробудет там до эвакуации. Такая информация у меня есть. Так совпало, что это произошло на следующий день после того, как я обратился к Александру Карелину. Это первое достижение больше чем за 10 дней. Мне позвонили из Джакарты, из посольства, и сообщили эту новость, — говорит Антон.

Журналист НГС отправил запрос в правительство Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли они будут оплачивать лечение и из какого бюджета.

Медицинская страховка, по которой Елена сначала находилась в клинике, закончилась 19 января, а каждый день пребывания там стоит дорого. По словам Натальи Новосельцевой, речь идет о 210 тысячах рублей в сутки.

Ранее мы рассказывали о том, что произошло с жительницей Новосибирска на Бали и когда она впала в кому.

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