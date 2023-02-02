«Заключил контракт, не сказав никому». В спецоперации погиб 22-летний осужденный из Новосибирской области

В Куйбышевском районе прошли похороны погибшего в спецоперации Андрея Сыздыкова. Как сообщается в официальной группе администрации Куйбышевского района «ВКонтакте», дата его смерти — 1 января 2023 года.
— Андрей Сыздыков учился в Венгеровской школе № 1, затем поступил в Куйбышевский политехнический колледж на специальность «Мастер отделочных и строительных работ», — говорится в сообщении.
В Гжатском сельсовете (туда входит деревня Бергуль) корреспонденту НГС не смогли пояснить, был погибший мобилизован или заключил контракт с ЧВК, а в администрации Куйбышевского района такую информацию предоставлять отказались:
— Всю информацию, которую мы опубликовали, — это все, что можно было опубликовать. Больше ничего мы опубликовать не можем и не знаем. Я не могу давать такую информацию.
Как рассказала НГС сестра Андрея Сыздыкова Юлия, он отбывал наказание в исправительной колонии и именно оттуда отправился на спецоперацию.
— Андрей заключил контракт в конце октября — в начале ноября с ЧВК «Вагнер», не сказав об этом никому. Для нас было большим потрясением узнать, что наш брат погиб на спецоперации. К сожалению, я не знаю, почему, так как он даже матери родной не сказал, что поедет на Украину, он всегда хотел и говорил, что мама будет им гордиться, теперь гордимся, но кому ж нужна такая гордость. [Уехал из колонии], именно поэтому мы ничего и не знали, нам говорили что он в изоляторе, а оказалось что на Украине, — поделилась она.
По ее словам, Андрей Сыздыков давно говорил о желании вступить в ЧВК, но тогда родственникам удалось его отговорить:
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— Андрей был чудесным, добрым и позитивным мальчишкой. Проживал в деревне Бергуль со своей мамой, был единственным ребенком, помощником и опорой своей мамы. По глупости сел, хотел новую жизнь начать. Им же обещают, что вроде как все сроки аннулируются, никаких записей, что они сидели не будут, они и едут туда в надежде.
На сайте Куйбышевского районного суда можно найти приговор в отношении полного тезки Андрея Сыздыкова, вынесенный ему в 2021 году по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Согласно тексту приговора, он ударил ножом знакомого во время «распития спиртных напитков». К тому моменту у него уже было условное наказание, которое суд отменил и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее Андрей Сыздыков был осужден по статьям 166 («Неправомерное завладение автомобилем»), 161 («Грабеж») и 158 («Кража»).
Некоторые родственники заключенных не могут выйти с ними на связь и подозревают, что те могли заключить контракт с ЧВК. Вот их истории.