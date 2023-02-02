«Заключил контракт, не сказав никому». В спецоперации погиб 22-летний осужденный из Новосибирской области

В Гжатском сельсовете (туда входит деревня Бергуль) корреспонденту НГС не смогли пояснить, был погибший мобилизован или заключил контракт с ЧВК, а в администрации Куйбышевского района такую информацию предоставлять отказались:

— Всю информацию, которую мы опубликовали, — это все, что можно было опубликовать. Больше ничего мы опубликовать не можем и не знаем. Я не могу давать такую информацию.