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Спецоперация на Украине

«У него была судимость». В спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

Дмитрия Егорова похоронили в поселке, где он учился

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У Дмитрия Егорова остались двое детей

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В Новосибирской области прошли похороны Дмитрия Егорова, погибшего в спецоперации. Как пишет «Чулымская газета» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Чулымская газета"»), прощание с ним состоялось 28 января в поселке Воздвиженский, где он ходил в школу.

— Срочную службу в армии проходил в Приморском крае, в пограничных войсках. Жил и работал в основном в Новосибирске. На СВО Дмитрий отправился добровольно. Как рассказала нам его сестра Татьяна, он заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер» 12 ноября. Погиб 18 декабря <…> В поселке у него осталась 85-летняя бабушка. Сестра со своей семьей проживает в другом районе, — говорится в заметке «Чулымской газеты».

Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Воздвиженского сельсовета, у Дмитрия также остались двое детей, с женой он был в разводе.

— У него была судимость, он хотел так (пойти добровольцем через военкомат. — Прим. ред.), но не получилось. И ушел в ЧВК, — добавили в сельсовете.

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Согласно базе данных судебных и нормативных актов, полный тезка Дмитрия Егорова действительно имел судимости: в 2013 году был осужден по ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия или угрозой применения»), в 2019 году по ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»).

Как подчеркнули в сельсовете, Дмитрий Егоров освободился и попал в ЧВК «Вагнер» не из мест лишения свободы.

Некоторые сибиряки до сих пор не могут узнать судьбу своих родственников, отбывавших срок в исправительной колонии. Они подозревают, что те могли подписать контракт с ЧВК «Вагнер».

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