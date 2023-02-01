«У него была судимость». В спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

— Срочную службу в армии проходил в Приморском крае, в пограничных войсках. Жил и работал в основном в Новосибирске. На СВО Дмитрий отправился добровольно. Как рассказала нам его сестра Татьяна, он заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер» 12 ноября . Погиб 18 декабря <…> В поселке у него осталась 85-летняя бабушка. Сестра со своей семьей проживает в другом районе, — говорится в заметке «Чулымской газеты».

