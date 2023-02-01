«У него была судимость». В спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

В Новосибирской области прошли похороны Дмитрия Егорова, погибшего в спецоперации. Как пишет «Чулымская газета» (учредитель — ГАУ НСО «Редакция газеты "Чулымская газета"»), прощание с ним состоялось 28 января в поселке Воздвиженский, где он ходил в школу.
— Срочную службу в армии проходил в Приморском крае, в пограничных войсках. Жил и работал в основном в Новосибирске. На СВО Дмитрий отправился добровольно. Как рассказала нам его сестра Татьяна, он заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер»
Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Воздвиженского сельсовета, у Дмитрия также остались двое детей, с женой он был в разводе.
— У него была судимость, он хотел так (пойти добровольцем через военкомат. — Прим. ред.), но не получилось. И ушел в ЧВК, — добавили в сельсовете.
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Согласно базе данных судебных и нормативных актов, полный тезка Дмитрия Егорова действительно имел судимости: в 2013 году был осужден по ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия или угрозой применения»), в 2019 году по ст. 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»).
Как подчеркнули в сельсовете, Дмитрий Егоров освободился и попал в ЧВК «Вагнер» не из мест лишения свободы.
Некоторые сибиряки до сих пор не могут узнать судьбу своих родственников, отбывавших срок в исправительной колонии. Они подозревают, что те могли подписать контракт с ЧВК «Вагнер».