Песков заявил, что указы о помиловании участвующих в спецоперации осужденных носят гриф секретности

Личные санкции вводятся в отношении 3 организаций и 22 физлиц, в их числе министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, замминистра обороны Михаил Мизинцев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава ЦИК Элла Памфилова.

Продление санкций Евросоюза

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 июля 2023 года. Речь идет обо всех ограничительных мерах, которые были введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, после начала спецоперации России на территории Украины. В предыдущий раз санкции продлялись летом прошлого года.