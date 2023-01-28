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Спецоперация на УкраинеОбзор

Песков заявил, что указы о помиловании участвующих в спецоперации осужденных носят гриф секретности

Главные события СВО за 27 января

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Закон о «помиловании за героизм» Совет Федерации подготовил прошлой осенью

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 января 2023 года.

Новые санкции Японии

Япония вводит торговые ограничения и новые санкции против российских компаний и частных лиц. В частности, вводится запрет на экспорт в Россию вакцин и медоборудования. Также запрещается экспорт ядерных материалов и устройств, оборудования для обработки радиоактивных материалов, для разведки нефти и газа, буровых установок, дубинок и слезоточивого газа, взрывчатых веществ, оборудования для рентген-досмотра, роботов.

Личные санкции вводятся в отношении 3 организаций и 22 физлиц, в их числе министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Андрей Белоусов, замминистра обороны Михаил Мизинцев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава ЦИК Элла Памфилова.

Продление санкций Евросоюза

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении России до 31 июля 2023 года. Речь идет обо всех ограничительных мерах, которые были введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, после начала спецоперации России на территории Украины. В предыдущий раз санкции продлялись летом прошлого года.

Гриф «секретно» на указах о помиловании участников СВО

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать помилование заключенных, которые принимают участие в спецоперации. Он сослался на секретность информации.

— Вы знаете, что существуют указы открытые, существуют указы с различными грифами секретности, поэтому об указах я ничего не могу говорить, но я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством, — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что осужденные, участвующие в спецоперации, были помилованы уже на фронте.

Ранее руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести в Уголовный кодекс статью, которая запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет». Володин поручил председателям профильных комитетов изучить возможность внесения поправок о дискредитации участников спецоперации в Уголовный кодекс. Ранее портал NGS.RU публиковал историю бывшего заключенного, который получил предложение от ЧВК, находясь в колонии, но отказался.

Возвращение карт «Мир» в Узбекистан

Карту «Мир» снова начнут принимать в Узбекистане. Правда, непонятно когда — Центробанк республики сообщил, что банки Узбекистана работают над возобновлением обслуживания карт «Мир», о сроках говорить рано. Обслуживание карт «Мир» было приостановлено в Узбекистане 23 сентября прошлого года по техническим причинам. В данный момент карты российской платежной системы принимают в крайне ограниченном числе стран, а платежные системы Visa и Mastercard ушли из России.

Ограничение доступа к сайтам ЦРУ и ФБР

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР. Как сообщили в ведомстве, причиной стало распространение недостоверной общественно значимой информации. Депутат Госдумы Бийсулат Хамзаев заявил РИА Новости, что считает необходимым заблокировать также сайт посольства США в России.

Перевод ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области на московское время

Минпромторг РФ сообщил, что в ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время. В министерстве заявили, что регионы де-факто уже живут по московскому времени, законопроект о переводе часов там нужен только для нормативного закрепления.

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Взрывы в районе Запорожской АЭС

Эксперты МАГАТЭ вечером 26 января сообщили о взрывах в районе Запорожской АЭС. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что присутствующие на месте эксперты Международного агентства по атомной энергии зарегистрировали мощные взрывы за пределами объекта, свидетельствующие о военных действиях вблизи.

— В последние дни и недели группа МАГАТЭ по ядерной безопасности на станции почти ежедневно докладывала о таких событиях в штаб-квартиру в Вене. Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС), в то время как другие кажутся гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна офисов на заводе, сегодня их стало больше, — говорится в сообщении.

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