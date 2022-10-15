Помилование за героизм: Совфед подготовил законопроект об участии осужденных в боевых действиях
Законопроект уже на согласовании у правительства
Совет Федерации подготовил законопроект, согласно которому в боевых действиях смогут участвовать осужденные. На днях об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, а позже информацию корреспонденту Городских порталов подтвердила один из авторов законопроекта, сенатор Ольга Ковитиди. Предполагается, что закон даст им возможность отсрочить наказание, то есть отбыть его после участия в боевых действиях, а если на военной службе они проявят героизм и мужество, то наказание могут и вовсе отменить. Мы изучили имеющиеся данные, чтобы разобраться, как сейчас мобилизуют осужденных и что изменится в случае принятия законопроекта.
Как пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении информагентства законопроект, отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. Таким образом, несмотря на судимость, военный сможет продолжать службу, пока боевые действия не закончатся.
После того как суд наказание назначил и военнослужащий отправился в места лишения свободы, со службы его увольняют. Однако это не значит, что получить перерыв на участие в боевых действиях у него не получится: возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях. Будучи гражданином, бывший военный просто воспользуется ею на общих основаниях.
Отслужив, осужденный поедет отбывать положенное ему наказание. Но не обязательно. По словам Ковитиди, если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может отменить ему наказание. Правда, пока не вполне понятно, как будет оцениваться степень мужества и героизма.
— С точки зрения законопроекта, критериев оценки мужества, героизма и прочего нет, поэтому получается, что это будет просто субъективная оценка третьих лиц. Было бы понятно, если бы в законопроекте, например, было: «Награждение орденом Мужества является признаком проявления героизма и мужественности», — была бы более ясная картина, — говорит юрист Евгений Крылов. — Сейчас я думаю, что это будет оцениваться так же, как и оцениваются, например, моральные страдания в делах о взыскании компенсации морального вреда. Их не то чтобы нельзя оценить, просто оценка будет зависеть от мироощущения третьих лиц — командиров, прокуроров, судей.
Согласно документу, полное освобождение от наказания осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора.
Не будут распространяться новые правила на тех, кто осужден по статьям за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
— Законопроект подготовлен, но в Госдуму пока не подан, поскольку направлен для согласования в правительство и Верховный суд. После согласования законопроект, с учетом дополнений, которые могут быть внесены правительством, будет передан в Госдуму. При обсуждении в Государственной думе тоже могут быть внесены изменения, дополнения экспертного сообщества, — рассказала Ольга Ковитиди.
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Сроки согласования неизвестны, в законе нет ограничений на этот счет.
— Я думаю, что это будет быстро. Совершенно очевидно, что законопроект является сегодня чрезвычайно актуальным, он ожидаемый в условиях проведения военной спецоперации, — считает сенатор.
Согласно действующему законодательству, призыву на военную службу не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. По закону тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, максимальное наказание за которые — не больше десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, которые наказываются лишением свободы на срок до 15 лет. Например, сюда относится статья 111 УК РФ: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Однако не подлежат призыву не только те, кто получил максимальное наказание: человек может быть осужден за преступление, относящееся к тяжким, но приговорен к обязательным работам или ограничению, а не лишению свободы. Авторы законопроекта считают, что эти люди «по сути пользуются отсрочкой от призыва на военную службу по мобилизации», и предлагают дать возможность суду принимать решение об отсрочке исполнения наказания до окончания мобилизации для таких осужденных. При этом ходатайство осужденного не требуется, достаточно представления военного комиссара.
О том, что заключенным предлагают принять участие в специальной военной операции, сообщалось и ранее. 7 октября в Пермском крае родственники осужденных подали коллективное обращение о том, что в ИК-40, ИК-1, ИК-9 и ИК-10 происходит вербовка заключенных для участия в спецоперации. На запрос 59.RU уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков ответил, что в этом нет ничего противозаконного — конституционной обязанности защищать Отечество осужденных граждан никто не лишал. Однако они при этом должны дать добровольное согласие и быть осуждены по преступлениям небольшой и средней тяжести.