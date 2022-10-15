Помилование за героизм: Совфед подготовил законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Как пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении информагентства законопроект, отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы будет возможна для военнослужащих только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания. Таким образом, несмотря на судимость, военный сможет продолжать службу, пока боевые действия не закончатся.

После того как суд наказание назначил и военнослужащий отправился в места лишения свободы, со службы его увольняют. Однако это не значит, что получить перерыв на участие в боевых действиях у него не получится: возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях. Будучи гражданином, бывший военный просто воспользуется ею на общих основаниях.