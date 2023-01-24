Почему указ о частичной мобилизации так и не отменен: ответ Кремля

О том, что указ Путина о частичной мобилизации все еще действителен на прошлой неделе сообщил депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук — он опубликовал ответ администрации президента на его на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. Тогда Дмитрий Песков назвал это «юридической особенностью» и пообещал уточнить ситуацию позднее.

В России пообещали импортозаместить поезда «Ласточка»

На заводе, производящем созданные на базе немецкой платформы Desiro концерна Siemens «Ласточки», будут выпускать полностью российский пассажирский поезд на заводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Синара — транспортные машины». Технические детали пока не сообщаются, но в компании заявили, что смогут начать выпуск отечественных электропоездов после получения необходимых сертификатов. Концерн Siemens заявил об уходе из России в мае прошлого года.