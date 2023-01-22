Минздрав Новосибирской области объяснил задержку эвакуации впавшей в кому сибирячки с Бали

Региональный Минздрав объяснил, почему медсестру из Новосибирска, впавшую в кому во время отдыха на Бали, долго не эвакуируют с острова.
— В министерстве понимают обеспокоенность родственников Елены Новосельцевой. Однако транспортировка больной на столь дальнее расстояние требует тщательной подготовки и выполнения определенного перечня обязательных процедур и необходимых формальностей. Для организации медицинской эвакуации в таких обстоятельствах требуется время, — пояснили в Минздраве.
В министерстве отметили, что эвакуация возможна только по распоряжению Министерства здравоохранения России. Все нужные документы уже передали федеральному центру медицины катастроф.
Напомним, Елена Новосельцева попала в больницу на Бали во время отдыха после инсульта. Сейчас женщина находится в коме. Пребывание в клинике в день обходится примерно в 211 тысяч рублей.