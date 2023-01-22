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Минздрав Новосибирской области объяснил задержку эвакуации впавшей в кому сибирячки с Бали

Женщина попала в больницу из-за инсульта

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Пребывание в клинике в день обходится примерно в 211 тысяч рублей

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Региональный Минздрав объяснил, почему медсестру из Новосибирска, впавшую в кому во время отдыха на Бали, долго не эвакуируют с острова.

— В министерстве понимают обеспокоенность родственников Елены Новосельцевой. Однако транспортировка больной на столь дальнее расстояние требует тщательной подготовки и выполнения определенного перечня обязательных процедур и необходимых формальностей. Для организации медицинской эвакуации в таких обстоятельствах требуется время, — пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что эвакуация возможна только по распоряжению Министерства здравоохранения России. Все нужные документы уже передали федеральному центру медицины катастроф.

Напомним, Елена Новосельцева попала в больницу на Бали во время отдыха после инсульта. Сейчас женщина находится в коме. Пребывание в клинике в день обходится примерно в 211 тысяч рублей.

БалиНовосибирскИнсульт
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