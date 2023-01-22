Тяжело будет одиноким, а больших начальников ждут перемены. Буддистский лама дал прогноз на 2023 год

— Счастья человеческого, потому что, когда мы видим своих детей, родителей, родственников, мы больше радуемся, чем когда всю жизнь работаем, гоняемся за деньгами, и никакого удовольствия. Чтобы такого не было, побольше уделяйте времени семье. Чтобы теплоту и счастье все почувствовали. Еще желаю в первую очередь здоровья, потому что без него далеко не пойдешь, много что не сделаешь. Чтобы у всех ваших близких оно было. Но и, конечно, мирного неба над головой. Чтобы происходящие на западе события быстрее закончились, чтобы все вернулись живыми и здоровыми домой, — подытожил лама.