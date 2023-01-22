Тяжело будет одиноким, а больших начальников ждут перемены. Буддистский лама дал прогноз на 2023 год

Если в 2022 году первый день нового года по лунному календарю — праздник Белого месяца Сагаалган — выпал на начало февраля, то в
— Этот год будет Черноватого Кролика в стихии воды. В целом он ожидается благоприятный, так как сам кролик или заяц — семейный, трудолюбивый, очень спокойный. Открытость ума будет, податливость, склонность к размышлению, общительности и интуиции.
В семье в первую очередь, потому что зайцы живут семействами. Одиноким немного тяжеловато будет, возможен риск нападения со стороны хищников, так сказать. Важно отметить, что для людей, которые родились в годы Зайца и Курицы 2023-й будет тяжеловатым, а для рожденных в годы Овцы и Свиньи — более благоприятный, — трактует Бэлигтэ лама буддистский астрологический прогноз.
По его словам, предстоящим летом стоит ожидать обильные осадки, однако к середине этого времени года погода стабилизируется, а август будет жарким. Урожай ожидается неплохим, всё будет расти вовремя. Но при этом в некоторых местах можно ожидать и засуху, а где-то и паводки.
— Для людей старшего поколения в целом год благоприятный, среднее поколение — тоже благоприятно. Трудности могут появиться у маленьких детей, возможны болезни или какие-то неприятности. Желательно воспитанием хорошо заняться, хорошо было бы развитием ума, традиций и так далее. В целом по году, возможно, будут новые болезни, которые трудно лечить лекарствами. Возможно, какие-то синтетические болезни, например, как ковид, — отмечает лама.
Он предупреждает россиян, что в обществе возможно увеличение случаев воровства, усиление криминала, поэтому нужно остерегаться, внимательнее присматривать за своим жильем.
— В целом же по стране для больших начальников, начальств, таких как хан или президент, возможна резкая перемена от хорошего к плохому и наоборот. Возможно, укрепятся союзнические отношения, но и не исключено, что может разлад появиться, ссоры, недопонимание.
Для туризма и путешествий очень благоприятный год. Много больше будет открытых других стран, дорог. Можно съездить, отдохнуть, хорошо было бы для народа, — говорит Бэлигтэ лама.
Священнослужитель обращает внимание, что россиянам нужно в 2023 году быть более внимательными ко всяким своим делам и намерениям: более сосредоточенными, сильно не торопиться, хорошенько всё оценивать и действовать: «Год в стихии воды, а вода несет в себе скрытую силу, которая находится в покое, но обладает большой потенциальностью, которая необходима перед новым началом».
От лица буддийской традиционной Сангхи России Бэлигтэ лама накануне предстоящего Сагаалгана пожелал всем россиянам благополучия, удачи в семье, достатка, душевной радости.
— Счастья человеческого, потому что, когда мы видим своих детей, родителей, родственников, мы больше радуемся, чем когда всю жизнь работаем, гоняемся за деньгами, и никакого удовольствия. Чтобы такого не было, побольше уделяйте времени семье. Чтобы теплоту и счастье все почувствовали. Еще желаю в первую очередь здоровья, потому что без него далеко не пойдешь, много что не сделаешь. Чтобы у всех ваших близких оно было. Но и, конечно, мирного неба над головой. Чтобы происходящие на западе события быстрее закончились, чтобы все вернулись живыми и здоровыми домой, — подытожил лама.