Можно ли в стрингах и купальниках окунаться в купель на Крещение? Или нужна сорочка? Отвечают православные

В специальной сорочке, как в старину, или в бикини? В каком виде надо окунаться в купель в Крещение? С этим вопросом наши коллеги из 29.RU вышли на улицы города.
Взгляды у людей на этот счет разделились. Одни говорят, что надо быть скромнее. Другие заступаются за красоту женщин или считают, что Бог любит людей в любом их виде. Интересные ответы случайных прохожих смотрите в видеосюжете чуть выше.
Ранее врачи и спасатели рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь (даже если сильно хочется) и как купаться без вреда для здоровья.
Купание в проруби, по словам медиков, всегда сопровождается стрессом для организма — из-за резкого погружения в воду вырабатывается адреналин, который заглушает боль и дает человеку прилив сил. Это чревато проблемами с сосудами и сердцем, а также переохлаждением организма. Поэтому врачи не рекомендуют окунаться тем, кто недавно перенес простуду или до сих пор недомогает.
Ряд хронических заболеваний — еще одна серьезная причина, по которой нельзя окунаться в прорубь. Нарушение этого правила может неблагоприятно сказаться на здоровье купальщика.