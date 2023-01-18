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Можно ли в стрингах и купальниках окунаться в купель на Крещение? Или нужна сорочка? Отвечают православные

Случайные прохожие — о том, нужен ли специальный дресс-код для крещенской традиции

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

В специальной сорочке, как в старину, или в бикини? В каком виде надо окунаться в купель в Крещение? С этим вопросом наши коллеги из 29.RU вышли на улицы города.

Взгляды у людей на этот счет разделились. Одни говорят, что надо быть скромнее. Другие заступаются за красоту женщин или считают, что Бог любит людей в любом их виде. Интересные ответы случайных прохожих смотрите в видеосюжете чуть выше.

Ранее врачи и спасатели рассказали, кому нельзя окунаться в прорубь (даже если сильно хочется) и как купаться без вреда для здоровья.

Купание в проруби, по словам медиков, всегда сопровождается стрессом для организма — из-за резкого погружения в воду вырабатывается адреналин, который заглушает боль и дает человеку прилив сил. Это чревато проблемами с сосудами и сердцем, а также переохлаждением организма. Поэтому врачи не рекомендуют окунаться тем, кто недавно перенес простуду или до сих пор недомогает.

Ряд хронических заболеваний — еще одна серьезная причина, по которой нельзя окунаться в прорубь. Нарушение этого правила может неблагоприятно сказаться на здоровье купальщика.

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