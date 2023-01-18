В Куйбышеве похоронили погибшего в спецоперации бойца ЧВК — он был судим за употребление наркотиков

Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Куйбышева, Евгений Машуков родился и жил в городе:



— Он был вроде бы осужден и призван. Он жил со своей тетей, семьи своей у него не было.



В администрации Куйбышевского района дополнили информацию о погибшем:

