В Куйбышеве похоронили погибшего в спецоперации бойца ЧВК — он был судим за употребление наркотиков

В Куйбышеве Новосибирской области сегодня, 18 января, прошли похороны Евгения Машукова, погибшего в спецоперации. Информацию об этом опубликовали в официальной группе администрации Куйбышевского района в соцсети «ВКонтакте».
— Евгений Машуков обучался в школе-интернате с 1-го по 9-й класс. Был коммуникабельным, активно занимался спортом, выступал на различных соревнованиях. По окончании школы в 2008 году поступил в ПУ-89 на отделение механизации, — говорится в сообщении.
Как пояснили корреспонденту НГС в администрации Куйбышева, Евгений Машуков родился и жил в городе:
— Он был вроде бы осужден и призван. Он жил со своей тетей, семьи своей у него не было.
В администрации Куйбышевского района дополнили информацию о погибшем:
— Он 1991 года рождения. У него есть брат и сестры. Он проходил службу в ЧВК, у нас очень мало информации о нем.
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«Характеризуется отрицательно»
На сайте Куйбышевского районного суда можно найти несколько решений, в который фигурирует Евгений Машуков (его фамилия, имя и отчество полностью совпадают. — Прим. ред.)
Согласно документам, опубликованным в картотеке судебного делопроизводства, Евгений Машуков был осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере), и это его не единственная судимость.
— Машуков Е. В. по месту жительства характеризуется отрицательно; ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, за что отбывал наказание в местах лишения свободы; кроме того, неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств, а также уклонение от прохождения лечения от наркомании; замечен в злоупотреблении спиртными напитками, поддерживает отношения с лицами, ранее судимыми и ведущими антиобщественный образ жизни, склонен к совершению преступлений и административных правонарушений, — говорится в решении суда от 17 декабря 2019 года.
В этом же году межрайонный прокурор потребовал в суде обязать Евгения Машукова пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза — суд встал на сторону прокуратуры.
Спустя полгода по решению суда за Евгением Машуковым был установлен административный надзор на два года: его обязали два раза в месяц ходить отмечаться в МВД, а также запретили выходить из дома в ночное время. Поводом к этому стали совершенные им правонарушения (употребление наркотических средств и уклонение от лечения). В решении отмечается, что в 2019 году он имел непогашенную судимость.
В 2020 году ситуация повторилась — новые правонарушения и продление срока надзора на полгода. К 2021 году Евгений Машуков накопил уже 11 правонарушений, и Куйбышевский районный суд решил вновь продлить ему срок надзора на полгода и обязать отмечаться в МВД уже 4 раза в месяц.
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