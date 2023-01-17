Кремль высказался о конфликте между Минобороны и руководством ЧВК «Вагнер»

«Вкусно — и точка» регистрирует бренд в Казахстане

Компания «Система ПБО», которая управляет открывшейся вместо ушедшего McDonald’s сетью «Вкусно — и точка» в России, подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. При этом в компании подчеркивают, что планов выйти на рынок Казахстана пока нет, как и договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald’s в Казахстане.

McDonald’s приостановил работу в Казахстане в ноябре прошлого года из-за ограничений «в местных поставках». Bloomberg писал, что из-за нарушения цепочек поставок местные рестораны не могут закупать мясо из России.