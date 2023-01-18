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Спецоперация на Украине

В Кремле заявили, что Путин не планирует объявлять новую волну мобилизации

Ранее о таких планах президента писали телеграм-каналы

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Слухи о новой волне мобилизации появляются регулярно

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Владимир Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима СВО. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста холдинга «Осторожно Media», который попросил прокомментировать данные из телеграм-каналов. Некоторые из них публиковали информацию, что президент сделает подобное заявление во время запланированных на 18 января мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

— Это всё слухи. Не слушайте их, — цитируют Пескова телеграм-каналы холдинга.

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Ранее сегодня депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук публиковал ответ администрации президента на свой запрос по поводу президентского указа о мобилизации. В администрации ему сообщили, что действие указа от 21 сентября продолжается, но оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, завершены в октябре. Сейчас военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и новых контрактников.

В октябре об окончании частичной мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. Однако слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.

Владимир ПутинДмитрий ПесковСпецоперация на УкраинеМобилизация в России
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