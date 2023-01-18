В Кремле заявили, что Путин не планирует объявлять новую волну мобилизации

Владимир Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации или смене режима СВО. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста холдинга «Осторожно Media», который попросил прокомментировать данные из телеграм-каналов. Некоторые из них публиковали информацию, что президент сделает подобное заявление во время запланированных на 18 января мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

