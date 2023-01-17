Отец троих детей из Венгеровского района погиб в зоне СВО — он попал под минометный обстрел

Петр Леонов, уроженец Венгеровского района Новосибирской области, погиб во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил Воробьевский сельский совет.



— 14 января в ходе специальной военной операции погиб житель с. Павлово , уроженец с. Воробьево Петр Петрович Леонов. Отец троих детей, 23 сентября одним из первых он был призван на службу по мобилизации. 14 января , находясь на позиции, попал под минометный обстрел. Получил ранения, несовместимые с жизнью, — говорится в официальном сообществе «Венгеровской газеты» во «ВКонтакте» со ссылкой на Воробьевский сельский совет.

