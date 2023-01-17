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Спецоперация на Украине

Отец троих детей из Венгеровского района погиб в зоне СВО — он попал под минометный обстрел

Петра Леонова мобилизовали

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Петра Петровича призвали на службу по мобилизации

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Петр Леонов, уроженец Венгеровского района Новосибирской области, погиб во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил Воробьевский сельский совет.

— 14 января в ходе специальной военной операции погиб житель с. Павлово, уроженец с. Воробьево Петр Петрович Леонов. Отец троих детей, 23 сентября одним из первых он был призван на службу по мобилизации. 14 января, находясь на позиции, попал под минометный обстрел. Получил ранения, несовместимые с жизнью, — говорится в официальном сообществе «Венгеровской газеты» во «ВКонтакте» со ссылкой на Воробьевский сельский совет.

Петр Леонов родился 4 апреля 1974 года. Получил специальность тракториста, затем был призван в армию. После службы женился и переехал в село Павлово.

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В конце декабря стало известно, что новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев собрался в зону специальной военной операции. Он может войти в состав новосибирского добровольческого батальона «Вега».

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