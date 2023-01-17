Отец троих детей из Венгеровского района погиб в зоне СВО — он попал под минометный обстрел

Петр Леонов, уроженец Венгеровского района Новосибирской области, погиб во время спецоперации на территории Украины. Об этом сообщил Воробьевский сельский совет.
— 14 января в ходе специальной военной операции погиб житель
Петр Леонов родился 4 апреля 1974 года. Получил специальность тракториста, затем был призван в армию. После службы женился и переехал в село Павлово.
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В конце декабря стало известно, что новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев собрался в зону специальной военной операции. Он может войти в состав новосибирского добровольческого батальона «Вега».