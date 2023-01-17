Дебошир в короне. Сирота из Сибири требует 3 млн с федеральных телеканалов — его фото по ошибке облетели всю страну

Одним из нарушителей порядка телеканалы «РЕН-ТВ», «НТВ» и «России-1», сделали Сергея. Именно его фотографии в короне и с обнажённым торсом смаковали журналисты этих СМИ. Вот только Сергея не было на борту того самолёта, утверждает он. Там был другой Сергей — из Красноярска, но почему-то в сеть попали снимки Овчаренко.



— 13 января я проснулся от того, что мои мессенджеры и соцсети буквально разрывались от сообщений друзей. Они пересылали мне ссылки на выпуски новостей и посты в Telegram и спрашивали: «Куда ты опять вляпался, Серёга?». Я сразу позвонил бабушке, она старенькая, сказал, чтобы не верила тому, что увидит: она часто смотрит телевизор, — рассказал НГС Сергей.