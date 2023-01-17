Дебошир в короне. Сирота из Сибири требует 3 млн с федеральных телеканалов — его фото по ошибке облетели всю страну

Сирота из Новосибирска Сергей Овчаренко неожиданно для себя прославился на всю страну после выхода сюжетов федеральных телеканалов о пьяном дебоше на рейсе Бангкок-Москва. В самолете два пьяных парня закатили скандал, оскорбляя пассажиров. Дело дошло до рукоприкладства и вынужденной посадки в Самарканде. После приземления дебоширов задержала полиция.
Одним из нарушителей порядка телеканалы «РЕН-ТВ», «НТВ» и «России-1», сделали Сергея. Именно его фотографии в короне и с обнажённым торсом смаковали журналисты этих СМИ. Вот только Сергея не было на борту того самолёта, утверждает он. Там был другой Сергей — из Красноярска, но почему-то в сеть попали снимки Овчаренко.
— 13 января я проснулся от того, что мои мессенджеры и соцсети буквально разрывались от сообщений друзей. Они пересылали мне ссылки на выпуски новостей и посты в Telegram и спрашивали: «Куда ты опять вляпался, Серёга?». Я сразу позвонил бабушке, она старенькая, сказал, чтобы не верила тому, что увидит: она часто смотрит телевизор, — рассказал НГС Сергей.
Фотография Сергея как участника дебоша, при этом с фамилией другого человека, была изначально приведена в Telegram-канале Baza. Это медиа часто цитируется журналистами. Данные Baza журналисты «РЕН-ТВ», «НТВ» и «России-1» приняли как истину и не стали перепроверять: с Овчаренко никто не связывался.
Сергей действительно был в Таиланде, но не в этом году, а год назад. Журналисты взяли фотографии из его профилей в социальных сетях для иллюстрации своих сюжетов, не потрудившись посмотреть на даты.
— Одного из дебоширов я знаю, мы встречались один раз лет пять назад, я подписан на него в Instagram*. Думаю, ошиблись журналисты, сопоставляя взаимные подписки и фото с Таиланда. Все эти сюжеты доставили мне немало неприятных ощущений и ненужных хлопот. Я буду добиваться сатисфакции, — добавил Сергей.
Сирота направил «РЕН-ТВ», «НТВ» и «России-1» требования об опровержении информации о нём в эфире: один раз утром, второй раз — в прайм-тайм. Также он попытается наказать телеканалы рублём.
— Досудебные требования отправлены трём телеканалам. Что касается первоисточника, Telegram-канала Baza, там ситуация сложнее: его владельцами указаны физические лица без паспортных данных. После получения необходимой информации мы подадим претензию и им. С «РЕН-ТВ», «НТВ» и «России-1» мы требуем по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда из-за ложного обвинения, — сообщила НГС представитель Овчаренко Ксения Парамонова.
Главный редактор Baza Глеб Самойлов после просьбы NGS.ru перепроверил информацию и признал ошибку.
— По ошибке при публикации была взята не та фотография, которая планировалась (при этом имя пассажира было указано верно). Фотографию в исходном посте поменяли, — заявил Самойлов.
По телефону горячей линии РЕН-ТВ журналисту НГС сообщили, что «не знают, кто ответственен за этот материал» и предложили пуститься в переписку по электронной почте. В «НТВ» поступили аналогично, направив журналиста на e-mail. Дозвониться до ответственного за выпуск материала на «России-1» у НГС не получилось: его телефон не отвечает.
Сергей Овчаренко знаком читателям НГС как один из сирот-тройняшек, у которых чиновники отняли положенную по закону квартиру.
*Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.