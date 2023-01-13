В Госдуме заявили, что призывной возраст могут поднять уже весной: новости СВО за 12 января

— Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек, — объясняет Картаполов. — Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так поэтапно на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст.



Андрей Картаполов считает, что полностью перейти на новую систему получится в ближайшие три года. Для этого также потребуется «целый комплекс поправок в существующее законодательство». Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин также поддерживает идею о повышении призывного возраста: