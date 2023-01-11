Сотрудник института СО РАН погиб в спецоперации — он был мобилизован

Сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики
— Григорий Николаевич был призван на службу в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации и героически погиб в зоне специальной военной операции. Прямой, честный, надежный, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту — таким он был и таким мы его запомним. Григорий Николаевич был настоящим патриотом. Родина была для него всем, без нее он не мыслил своей жизни, — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что Григорий Макаров работал в административно-хозяйственном отделе.
Он погиб 4 декабря 2022 года.
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