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Спецоперация на Украине

Сотрудник института СО РАН погиб в спецоперации — он был мобилизован

Ему было 40 лет

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Григорий Макаров работал в административно-хозяйственном отделе

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Сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН Григорий Макаров погиб в ходе СВО. Информацию об этом сообщает сайт института.

— Григорий Николаевич был призван на службу в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации и героически погиб в зоне специальной военной операции. Прямой, честный, надежный, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту — таким он был и таким мы его запомним. Григорий Николаевич был настоящим патриотом. Родина была для него всем, без нее он не мыслил своей жизни, — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что Григорий Макаров работал в административно-хозяйственном отделе.

Он погиб 4 декабря 2022 года.

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СО РАНСпецоперацияЧастичная мобилизация
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