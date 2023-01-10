Будет ли вторая волна мобилизации в России? Собрали всё, что об этом говорят власти

Ноябрь 2022-го

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказывался о второй волне мобилизации еще в ноябре (затем он возвращался к этой теме регулярно. — Прим. ред.). Тогда он рассказал, что в Кремле не обсуждали этот вопрос.

— Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — заявлял он.

Пескову вторил член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Перминов.

— У нас в комитете нет никаких материалов на эту тему, она [вторая волна мобилизации] не обсуждается. У меня лично тоже нет никакой информации по этому поводу, — рассказал Перминов RTVI.