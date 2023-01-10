Будет ли вторая волна мобилизации в России? Собрали всё, что об этом говорят власти

В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу заявил о ряде запланированных нововведений в российской армии. Например, об увеличении возрастных рамок для срочной службы и численности армии. Эксперты объяснили, для чего это может быть нужно. 31 декабря завершился осенний призыв, который из-за частичной мобилизации начался на месяц позже, 1 ноября. Многие забеспокоились: не ждет ли россиян вторая волна мобилизации после январских праздников. MSK1.RU задал военным экспертам волнующие вопросы. Почитайте, что они рассказали.
Указ о проведении частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Об окончании мобилизации 28 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Указ о завершении мобилизации подписан не был. Власти заявили, что он не нужен.
Слухи о второй волне частичной мобилизации появились еще до ее завершения. Однако позднее некоторые Telegram-каналы начали активно обсуждать эту тему. Многие считают, что частичную мобилизацию могут продолжить, так как официального указа президента о ее завершении не было. В этом материале MSK1.RU собрал всё, что о второй волне мобилизации говорили официальные лица.
Ноябрь 2022-го
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказывался о второй волне мобилизации еще в ноябре (затем он возвращался к этой теме регулярно. — Прим. ред.). Тогда он рассказал, что в Кремле не обсуждали этот вопрос.
— Нет никаких обсуждений на этот счет. Что касается Минобороны, я не могу говорить за Минобороны. В Кремле никаких обсуждений на этот счет нет, — заявлял он.
Пескову вторил член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Перминов.
— У нас в комитете нет никаких материалов на эту тему, она [вторая волна мобилизации] не обсуждается. У меня лично тоже нет никакой информации по этому поводу, — рассказал Перминов RTVI.
А вот что говорил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев:
— Никаких предпосылок для таких действий в ближайшее время я сейчас не вижу, — говорил он в ноябре.
Декабрь 2022-го
В декабре слухи о второй волне мобилизации начали множиться, и официальные лица вновь их опровергли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять новостям в соцсетях.
— Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от Министерства обороны, от президента, — говорил он в начале декабря.
Тогда же он заявил, что президентского указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
— Что касается мобилизации, президент уже всё сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания, — добавил Песков.
Также продолжили распространяться слухи, что вторая волна частичной мобилизации будет «скрытой». Тогда член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев рассказал RTVI, что не видит предпосылок для этого. По его словам, «если она скрытая, значит, ничего не известно», да и вряд ли у властей получится ее провести.
— Сегодня не тот случай, когда ее вообще можно скрыть, наверное, потому что средства коммуникации довольно-таки обширные. <...> Я не думаю, что нам необходимо проводить скрытую мобилизацию, — заявил он.
Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов также отрицал вероятность проведения второй волны мобилизации.
— Пока нет такого ничего — ни надобности, ни необходимости. Там пока всего хватает, — говорил он.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил в разговоре с RTVI, что сообщения о второй волне — всего лишь слухи.
— Военкоматы будут работать и сегодня, и завтра, и в январе, пока не закончится специальная военная операция, будут работать, набирать военнослужащих. Во-первых, для возмещения потерь. Во-вторых, для замены кого-то. Поэтому это никакая не мобилизация, это обычная плановая работа военных комиссариатов, которая идет всё время, каждый день, — рассказал Соболев. — Надо набрать 300 тысяч [в рамках мобилизации] — мы набрали. Если их с умом использовать, то никакой новой мобилизации не потребуется.
В декабре Владимир Путин рассказал, что из 300 тысяч мобилизованных половина находится в зоне спецоперации. Остальные — на полигонах и в центрах подготовки.
— В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, — заявил президент на встрече с членами Совета по правам человека.
20 декабря Владимир Путин распорядился создать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Документ появился на сайте правовой информации. В то же время министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст до 30 лет, а набирать призывников с
О вероятности проведения второй волны мобилизации высказался и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, такой необходимости нет.
В конце декабря спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопрос о второй волне мобилизации не обсуждается.
— Как член совбеза скажу — второй волны мобилизации не будет, тема не обсуждается, ее нет в повестке.
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров допустил вторую волну частичной мобилизации, однако жители республики не будут принимать в ней участие. По его словам, Чечня перевыполнила план на 254%.
Январь 2023-го
В новом году слухи о второй волне частичной мобилизации начали обсуждаться еще более бурно, чем в прошлом. По слухам, она может начаться уже в январе, после рождества. Беспокойство россиян подогрел и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. В своем Telegram-канале он сообщил, что может потребоваться еще 500 тысяч военнослужащих.
Однако в Госдуме считают, что в ближайшие полгода нет необходимости в проведении мобилизации.
— Те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации, — заявил депутат думского комитета по обороне Андрей Гурулев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 января заявил, что не стоит верить сообщениям о второй волне мобилизации в Telegram-каналах.
— На этот счет было много раз сказано. Не нужно придавать такого значения в целом телеграм-каналам. Все-таки главным образом, еще раз повторяю, первоисточником является официальная власть, во главе с президентом Российской Федерации, — сообщил Песков.
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В начале декабря в сети начинали обсуждать вероятность проведения всеобщей мобилизации. Наши коллеги спросили у юриста, что будет, если мобилизацию вновь объявят.
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Ранее Песков опроверг информацию о готовящемся послании президента страны, в котором тот якобы должен был объявить о «мобилизации страны» (данные об этих слухах приводили в «Парламентской газете»). До этого группа московских депутатов попросила президента издать указ о завершении частичной мобилизации.