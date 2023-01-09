В Кремле объяснили, нужно ли ждать новой волны мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, ждет ли Россию новая волна частичной мобилизации. По словам Пескова, не нужно всерьез воспринимать информацию, которая появлялась только в соцсетях.
— Не надо придавать значения данным телеграм-каналов, первоисточник — власть, — отметил Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь президента отметил, что Кремль доверяет данным от Минобороны о ходе специальной военной операции, а также напомнил о словах Путина про то, что именно это ведомство — главный источник информации.
В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу заявил о ряде запланированных нововведений в российской армии — например, об увеличении возрастных рамок для срочной службы и численности армии. Эксперты объяснили, для чего это может быть нужно. Слухи о возможности начала новой волны мобилизации возникли после завершения осеннего призыва — 31 декабря, когда военкоматы освободились от призывной работы. Военные эксперты ответили на вопрос, стоит ли ожидать новой волны мобилизации.