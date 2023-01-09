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Рейс Новокузнецк — Новосибирск задерживается более чем на 6 часов из-за непогоды

Сегодня в Кузбассе сильный ветер, так же как и в Новосибирской области

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Вылета ожидают 249 пассажиров

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Рейс авиакомпании «Сибирь» Новокузнецк — Новосибирск задерживается более чем на 6 часов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— По причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка 2 рейсов авиакомпании «Сибирь» в Москву и Новосибирск продолжительностью более 6 часов, — сообщили в ведомстве.

Вылета ожидают 249 пассажиров, в том числе 27 детей.

— Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — добавили в прокуратуре.

Сегодня в Кузбассе сильный ветер — в Кемерове и Березовском он снес несколько новогодних елей и гирлянд. В Новосибирской области из-за ветра сейчас также действует экстренное предупреждение.

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