Рейс Новокузнецк — Новосибирск задерживается более чем на 6 часов из-за непогоды

Рейс авиакомпании «Сибирь» Новокузнецк — Новосибирск задерживается более чем на 6 часов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
— По причине неблагоприятных погодных условий объявлена задержка 2 рейсов авиакомпании «Сибирь» в Москву и Новосибирск продолжительностью более 6 часов, — сообщили в ведомстве.
Вылета ожидают 249 пассажиров, в том числе 27 детей.
— Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — добавили в прокуратуре.
Сегодня в Кузбассе сильный ветер — в Кемерове и Березовском он снес несколько новогодних елей и гирлянд. В Новосибирской области из-за ветра сейчас также действует экстренное предупреждение.