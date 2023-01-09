«Открываются двери, и внутрь заваливаются люди в крови». Как живет Казахстан спустя год после попытки госпереворота — репортаж НГС

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Таксист Бекзат ведет машину по заснеженному городу. В Алма-Ате еще три дня назад выпал снег и укутал здания огромными снежными шапками.



— Вон сколько будочек понаставили. Везде полиция, полиция, полиция… Видели, да? — спрашивает он.



Киваю и в ответ интересуюсь, когда стали массово появляться полицейские будки.



— Так после января же. Очень страшно здесь было, очень. Как в фильме, — продолжает Бекзат.



От последствий протестного января он переходит к обсуждению потока мигрантов из России и взлетевших цен на жилье — к темам, более актуальным сейчас.