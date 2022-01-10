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«Это была террористическая война»: президент Казахстана объяснил, что происходило в стране с начала января

Токаев назвал случившееся госпереворотом и заявил, что завтра представит новый состав правительства

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Токаев заявил, что в беспорядках участвовали «террористы»

Токаев заявил, что в беспорядках участвовали «террористы»

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Сегодня руководители стран-членов ОДКБ встретились на онлайн-саммите, на котором президент Казахстана заявил, что страна пережила «масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости», и назвал происходящее попыткой госпереворота. До саммита Токаев провел заседание оперативного штаба. Ему доложили, что правоохранительные органы и вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. По периметрам населенных пунктов выставлено 93 блокпоста. Факты неподчинения требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные стратегические объекты жестко пресекаются. В Алма-Ате в ходе отработок рынка задержано более 200 человек, у которых изъяли пять угнанных автомобилей, оружие и боеприпасы. В целом по стране за нарушение режима ЧП привлечено более 1,5 тысячи человек. Сейчас основные усилия направлены на установление местонахождения и задержание террористов. Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности.

Встреча руководителей стран-участников ОДКБ началась с минуты молчания в память о погибших в ходе протестов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что за несколько январских дней «Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за 30-летнюю историю независимости» и назвал события в стране попыткой госпереворота.

— Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, — рассказал Токаев. — Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла та подготовка — год, два, три — покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности.

Все эти действия, по словам Токаева, «решительно пресекались», но «организаторы» не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на топливо.

— Прошли митинги, участники которых выдвинули социально-экономические и общественно-политические требования. Все они были услышаны и выполнены государством, — заявил Токаев. — Правительство ушло в отставку, цены на автогаз были заморожены на прежнем уровне, мы объявили о принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и четкого ряда общественно-политических реформ.

Принятые меры, по словам Токаева, для организаторов агрессии против Казахстана не имели никакого значения — «под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков».

— Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй-третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа, — заявил Токаев.

После этого, по словам президента Казахстана, стала очевидной главная цель — «подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти».

Токаев также упомянул, что стало очевидным, что все действия координировались «из одного центра», и заявил об участии в беспорядках «террористов».

— Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента, это была террористическая война против Казахстана, — заявил президент Казахстана. — Участвовавшие в боях «террористы» забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

Отбить Алма-Ату у боевиков, по словам Токаева, помогло прибытие сил ОДКБ.

Также Токаев заявил, что Казахстан в будущем предоставит доказательства подготовки террористической агрессии против страны. Антитеррористическая операция в Казахстане завершится в ближайшее время, вместе с ней завершится и миссия ОДКБ.

СЮЖЕТ

Беспорядки в КазахстанеБеспорядки в Казахстане

Акции протеста в Казахстане начались со 2 января 2022 года. Они вспыхнули после резкого повышения цен на газовое топливо. Протестующие жгли здания и машины, до смерти забивали силовиков. Президент Казахстана распустил правительство и ввел в города войска для силового подавления бунта. Сегодняшний день, 10 января, объявлен в Казахстане днем траура.

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