«Это была террористическая война»: президент Казахстана объяснил, что происходило в стране с начала января

Встреча руководителей стран-участников ОДКБ началась с минуты молчания в память о погибших в ходе протестов. Касым-Жомарт Токаев заявил, что за несколько январских дней «Казахстан пережил масштабный кризис, самый тяжелый за 30-летнюю историю независимости» и назвал события в стране попыткой госпереворота.



— Располагая полной картиной событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи, — рассказал Токаев. — Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого шла продолжительное время. Как долго шла та подготовка — год, два, три — покажет следствие. Деструктивными силами неоднократно принимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некоторое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности.



Все эти действия, по словам Токаева, «решительно пресекались», но «организаторы» не оставили своих планов и перешли к подготовке вооруженных выступлений. В качестве повода они использовали недовольство населения в ряде регионов из-за роста цен на топливо.

