«Наши умеют умирать». Пять главных фраз 2022-го, которые россияне вряд ли забудут

Чиновники и депутаты обычно говорят скучно: «ситуация находится на контроле», «работы выполнены в рамках проекта». Но все мы люди, а поэтому иногда и они говорят не по бумажке. Некоторые высказывания цепляют до глубины души. Давайте вспомним, что нам наговорили власти в 2022 году.
«Я их ненавижу»
В 2022-м риторика бывшего президента России, а ныне зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева заметно изменилась. Из деликатного политика он вдруг превратился в одного из резких критиков недругов России, желающих всем им скорой смерти. Многие пристально следили за Telegram-каналом политика: одни ему аплодировали, другие были возмущены. Свое поведение Медведев объяснил так:
«Мы идем. Гойда!»
Сценарист, актер и священник Иван Охлобыстин, конечно, не депутат и не чиновник, но отличился в конце сентября на политическом митинге в поддержку присоединения к России новых территорий. Удивил он, вспомнив «древнерусское» междометие «гойда».
К русским слово «гойда» пришло из тюркских языков. По-татарски aida — «давай, пошли», по-турецки haidä — то же самое.
Разговоров после этого выступления было много. Другой российский актер Дмитрий Назаров, например, записал видеообращение со стихами. Давайте вспомним, что именно Охлобыстин прокричал в тот день в микрофон на митинге:
«Топить этих детей надо»
Директор вещания телеканала RT Антон Красовский шокировал зрителей своим высказыванием об украинских детях, которых надо топить. Свое поведение журналист объяснил тем, что не смог остановиться.
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что канал прекратил сотрудничество с журналистом. А председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту. В итоге следователи не нашли состава преступления в этом высказывании:
«Плодитесь и размножайтесь»
Не менее скандальный случай произошел в эфире телеканала «Спас». Там настоятель храма Великомученицы Варвары Михаил Васильев вызвал резонанс своим ответом на вопрос, понимает ли он матерей, которые помогли уехать своим детям из России из-за частичной мобилизации.
Прав он был или нет, решать, видимо, теперь не нам с вами — Бог ему судья. Утром 6 ноября 2022 года клирик погиб в зоне специальной военной операции. Но его цитата уже вошла в историю:
«Наши умеют умирать»
Под конец года яркой фразой отличился депутат Государственной думы (и по совместительству актер) Дмитрий Певцов. На праздничном концерте, посвященном 105-летию Московского высшего общевойскового командного училища на телеканале «Звезда», он сказал, что сила русского народа заключается в умении любить и умирать. Вот его цитата:
Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2022 году мы простились со многими известными политиками, музыкантами, артистами и кинематографистами. Эти люди не нуждаются в долгом представлении. Увы, в этом году эти имена впечатались не только в историю, но и в холодный гранит. Давайте вспомним о них.