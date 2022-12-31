«Наши умеют умирать». Пять главных фраз 2022-го, которые россияне вряд ли забудут

Подводя итоги года, к сожалению, нельзя не вспомнить и о его потерях. В 2022 году мы простились со многими известными политиками, музыкантами, артистами и кинематографистами. Эти люди не нуждаются в долгом представлении. Увы, в этом году эти имена впечатались не только в историю, но и в холодный гранит. Давайте вспомним о них.

