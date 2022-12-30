Спрячь за высоким забором зайчишку: как в Сибири украсили колонии к Новому году

В исправительных учреждениях Кузбасса в преддверии Нового года заключенные слепили снежные фигуры. Многие из них посвящены символу года — кролику — Деду Морозу и Снегурочке, а также персонажам сказок и мультфильмов. Снимками поделился ГУФСИН по Кемеровской области, внимание на них обратили наши коллеги из NGS42.RU. Посмотрите, какие фигуры сейчас украшают территорию местных ИК.
ИК-22
В исправительной колонии строгого режима
ЛИУ-21
Переносимся на север области — в город Тайга, а если конкретнее, то в поселок Таежный. В лечебно-исправительном учреждении
ИК-43
Снова перемещаемся в пригород Кемерова, в колонию строгого режима
ИК-35
И снова на север, в город Мариинск. Новый год, по большей части, праздник детский, и им тоже хочется новогоднего настроения. В Доме ребенка исправительной колонии
Накануне в Новосибирске достроили ледовый городок на Михайловской набережной. Вечером