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Фоторепортаж

Спрячь за высоким забором зайчишку: как в Сибири украсили колонии к Новому году

Публикуем фотографии снежных фигур от заключенных из Кемеровской области

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Интересно, какие подарки может привезти такой Дед Мороз?

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В исправительных учреждениях Кузбасса в преддверии Нового года заключенные слепили снежные фигуры. Многие из них посвящены символу года — кролику — Деду Морозу и Снегурочке, а также персонажам сказок и мультфильмов. Снимками поделился ГУФСИН по Кемеровской области, внимание на них обратили наши коллеги из NGS42.RU. Посмотрите, какие фигуры сейчас украшают территорию местных ИК.

ИК-22

В исправительной колонии строгого режима № 22, что находится неподалеку от Кемерова, в селе Мозжуха, содержатся мужчины, отбывающие наказание за различные преступления средней степени тяжести.

Одной из зимних фигур стал леопард

Одной из зимних фигур стал леопард

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Буквы раскрашены так, что кажется, что они слегка блестят

Буквы раскрашены так, что кажется, что они слегка блестят

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Кролик — главный символ 2023 года

Кролик — главный символ 2023 года

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Нашлось место и для героев мультиков

Нашлось место и для героев мультиков

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Всем известный герой «Смешариков» — Крош. Но без своего лучшего друга Ежика

Всем известный герой «Смешариков» — Крош. Но без своего лучшего друга Ежика

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ЛИУ-21

Переносимся на север области — в город Тайга, а если конкретнее, то в поселок Таежный. В лечебно-исправительном учреждении № 22 содержатся и лечатся почти 600 осужденных мужчин, больных туберкулезом. Там тоже есть умельцы, которые могут слепить из снега всё что угодно.

А этот зайчик решил надеть красную шапочку. Видимо, чтобы ушам было теплее

А этот зайчик решил надеть красную шапочку. Видимо, чтобы ушам было теплее

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Сразу видно, что автор старался, когда делал эту елочку. Ее веточки аккуратно вырезаны и кажутся пушистыми

Сразу видно, что автор старался, когда делал эту елочку. Ее веточки аккуратно вырезаны и кажутся пушистыми

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Дед Мороз, видимо, позирует для фото. Или устал и решил отдохнуть

Дед Мороз, видимо, позирует для фото. Или устал и решил отдохнуть

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Заяц не поменяет «шубку» с серой на белую, потому что нас ждет год Черного Водяного Кролика

Заяц не поменяет «шубку» с серой на белую, потому что нас ждет год Черного Водяного Кролика

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Этот заяц принес много подарков

Этот заяц принес много подарков

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А здесь Кролик и Дед Мороз уже в компании красотки Снегурочки

А здесь Кролик и Дед Мороз уже в компании красотки Снегурочки

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ИК-43

Снова перемещаемся в пригород Кемерова, в колонию строгого режима № 43, что находится в поселке Ягуновском, рассчитанную на более чем 1000 человек. Здесь отбывают наказание люди, совершившие тяжкие преступления, такие как продажа наркотиков или убийства. Но и им хочется праздника, поэтому на территорию исправительного учреждения на санях прилетел Дед Мороз и другие герои Нового года. В отличие от представленных выше работ из снега, эти отличаются иллюминацией.

Дед Мороз, Кролик и волшебные сани

Дед Мороз, Кролик и волшебные сани

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Кажется, что весь снег потратили на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а на полноразмерную елку его не хватило

Кажется, что весь снег потратили на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а на полноразмерную елку его не хватило

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Компанию сказочным персонажам составил маленький снеговик

Компанию сказочным персонажам составил маленький снеговик

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Ночью фигура выглядит более празднично

Ночью фигура выглядит более празднично

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А эту елку еще и подсветили гирляндами. Красиво!

А эту елку еще и подсветили гирляндами. Красиво!

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Сразу вспоминается детская считалка «Вышел месяц из тумана...»

Сразу вспоминается детская считалка «Вышел месяц из тумана...»

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ИК-35


И снова на север, в город Мариинск. Новый год, по большей части, праздник детский, и им тоже хочется новогоднего настроения. В Доме ребенка исправительной колонии № 35 на днях открыли снежный городок, который посвящен культурному наследию народов России. Именно поэтому тут находятся герои русских народных сказок. По данным пресс-службы главного управления ФСИН Кузбасса, которая помогала в сборе информации к этому материалу, ребятишки смогут прогуляться по лабиринту, а затем зайти в гости к медведю, зайцу или лисе. Строительством занимались мамы, отбывающие наказание, а также их дети старшего возраста.

Персонажи всем известной сказки «Колобок»

Персонажи всем известной сказки «Колобок»

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Мамы, отбывающие наказание, сделали фигуры для своих малышей

Мамы, отбывающие наказание, сделали фигуры для своих малышей

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Автор даже сумел прорисовать у лисички хитрый взгляд

Автор даже сумел прорисовать у лисички хитрый взгляд

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Накануне в Новосибирске достроили ледовый городок на Михайловской набережной. Вечером 29 декабря состоялась техническая приемка. На ней побывал фотокорреспондент Александр Ощепков. Посмотрите на его снимках на ледяные скульптуры, сделанные в виде знаковых объектов города.

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