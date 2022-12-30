Спрячь за высоким забором зайчишку: как в Сибири украсили колонии к Новому году

ЛИУ-21

Переносимся на север области — в город Тайга, а если конкретнее, то в поселок Таежный. В лечебно-исправительном учреждении № 22 содержатся и лечатся почти 600 осужденных мужчин, больных туберкулезом. Там тоже есть умельцы, которые могут слепить из снега всё что угодно.