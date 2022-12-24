Последний шанс дешево отдохнуть. Как отели Крыма заманивают туристов скидками, а разбирают самые дорогие номера

В новогоднюю ночь в Крыму будут принимать гостей 65 всесезонных санаториев и пансионатов, а также 200 гостиниц и мини-отелей.



Чокнемся!

Винный тур — один из лучших способов усилить и продлить праздничное настроение. Винодельни и винзаводы Крыма в предновогодние праздники предлагают множество вариантов экскурсий и дегустаций. Это, пожалуй, главное развлечение предстоящих новогодних каникул на полуострове. И для туристов, и для местных.

