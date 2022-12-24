СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 77.09
eur 83.76
Тема дняБомж напал на таксистку после поездки
Все новости
Все новости

Последний шанс дешево отдохнуть. Как отели Крыма заманивают туристов скидками, а разбирают самые дорогие номера

Цены на новогодний отдых на полуострове ниже на 30–35 процентов, чем на других курортах страны

4 204

Новогодний Крым для жителей большинства регионов России выглядит весьма экзотично

Поделиться

Глаза боятся, а руки бронируют номера в крымских отелях на новогодние праздники. Так примерно можно описать состояние большинства туристов, которые, несмотря на близость региона к линии фронта и периодические налеты беспилотников, всё же решили отдохнуть в Крыму. Не верите? Судите сами.

«Гульба-пальба» только по отелям

— Топовые отели уже загружены на 80–90 процентов, — утверждает министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко.

И это так. Например, в фешенебельном отеле Mriya Resort&SPA на праздники уже забронированы самые дорогие в Крыму виллы: Императорская вилла за 264 тысячи рублей в сутки свободна только с 9 января, Президентская за 315 тысяч рублей — с 4 января, с 4 января можно поселиться и в Президентской винной вилле за 280 тысяч рублей в сутки. Но номера класса делюкс за 151 тысячу рублей еще ждут желающих встретить 2023 год изысканным кулинарным ужином с песнями Глюкоzы на закуску.

Кстати, основные новогодние развлечения будут происходить в праздничную ночь в основном на территориях отелей и санаториев.

— В прошлом году мы отдыхали в отеле «Ялта-Интурист», но поняли, что два наших сына не выдержат долгий ужин в ресторане, пусть даже и с песнями и плясками, — рассказывает Виктория Носовская из Омска. — Вместо этого мы тепло оделись, взяли чай в термосе для мальчишек, а для себя — шампанское, пошли на набережную к большой елке. И не пожалели: водили хороводы, танцевали, играли в игры — народ веселился вовсю! Вот это был праздник! Но в этом году, как мы слышали, концерта в новогоднюю ночь в Ялте на набережной не будет. Вот теперь думаем, как провести новогоднюю ночь с детьми, — отель мы уже оплатили.

Практически все крымские города отказались от покупки новых новогодних украшений

Практически все крымские города отказались от покупки новых новогодних украшений

Поделиться

По решению главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева праздновать Новый год на полуострове будут скромно — без традиционных концертов на площадях, без приглашенных звезд. Практически все крымские города отказались от покупки новых новогодних украшений. Но и прошлогодних елок, гирлянд и светящихся конструкций оказалось достаточно, чтобы украсить площади и улицы. Снежок, конечно, сделал бы пейзаж совсем зимним, но синоптики неумолимы — снега в новогодние праздники не предвидится, температура плюсовая.

Фейерверков тоже ждать не придется, особенно за счет городских бюджетов. Отдыхающих это может огорчить, но крымчане предпочитают тишину, чтобы не вздрагивать, гадая, что громыхнуло в небе: фейерверк или система ПВО? В голосовании, которое мэр Ялты Янина Павленко устроила в своем телеграм-канале, 65% высказались против новогодних салютов и лишь 35 оказались за. Но окончательное решение еще не принято. Что же касается петард и салютов, которые пускают местные и туристы после боя курантов, то запрет на пиротехнику будет снят с 31 декабря до 1 января. Поэтому основные гулянья с концертами, хороводами и большими фейерверками переносятся на территории отелей, пансионатов и гостиниц — оставлять отдыхающих без концертов и фейерверков никто не готов.

В новогоднюю ночь в Крыму будут принимать гостей 65 всесезонных санаториев и пансионатов, а также 200 гостиниц и мини-отелей.

Чокнемся!

Винный тур — один из лучших способов усилить и продлить праздничное настроение. Винодельни и винзаводы Крыма в предновогодние праздники предлагают множество вариантов экскурсий и дегустаций. Это, пожалуй, главное развлечение предстоящих новогодних каникул на полуострове. И для туристов, и для местных.

В винном парке отеля Mriya Resort&SPA можно будет не только принять участие в дегустации, увидеть, как вино по бокалам разливает специальный робот-сомелье, но и погулять по уникальному парку, где каждый день будет проходить шествие новогодних персонажей, концерты и представления. Цены за вход на территорию — 500 рублей для взрослых, 300 — для детей, дегустация — за отдельную плату.

Чтобы туристы не скучали, есть много вариантов экскурсий

Чтобы туристы не скучали, есть много вариантов экскурсий

Поделиться

Завод INKERMAN разработал специальный тур «Теплая зима» — экскурсия в винные подвалы и дегустация глинтвейнов. А со 2 января — тур «Новогодняя настроение» с дегустацией тихих и игристых вин за 900 рублей с человека.

У завода шампанских вин «Новый Свет» — два длительных утра с погружением в старинные подвалы и дегустацией. «Исторический» — экскурсия плюс 6 видов шампанского и игристого; «Премиум» — экскурсия плюс семь видов шампанского и игристого. Цена — 1200 и 1700 рублей с человека. Если нет возможности уйти в подземные подвалы на полтора часа, можно посетить завод или музей с сорокаминутной экскурсией и небольшой дегустацией. Такие экспресс-туры хороши и тем, что их можно заказать на небольшую компанию — от 4–6 человек.

Ежедневно до конца декабря и с 3 января можно побывать с экскурсией на головном заводе «Массандра» — спуститься в исторические подвалы и продегустировать самые знаменитые вина. Экскурсия — 550 рублей, с дегустацией — 900 рублей.

Поезда уже забиты

С декабря по март в Крым туристов доставляют 10 поездов единственного перевозчика «Гранд сервис экспресс»:

  • 4 поезда из Москвы;
  • 2 поезда из Санкт-Петербурга;
  • 1 поезд из Перми;
  • 1 поезд из Омска;
  • 1 поезд из Архангельска;
  • 1 поезд из Кисловодска.

В новогодние каникулы «Гранд сервис экспресс» ожидает рост потока пассажиров на 25 процентов. И неудивительно: билетов на конец декабря уже нет. Редкие места в купе и плацкарт можно купить только на 26 и 27 декабря, с 28-го всё раскуплено. Хотя в компании нас обнадежили: как правило, каждый день люди сдают билеты или отказываются от поездок по разным причинам, так что, если мониторить сайт постоянно, можно выхватить заветный билет.

Синоптики прогнозируют на зимних каникулах плюсовую температуру

Синоптики прогнозируют на зимних каникулах плюсовую температуру

Поделиться

Другой вариант попасть на полуостров — автомобильный путь. Пробок на Крымском мосту не наблюдается, единственная задержка может быть из-за досмотра автомобиля и личных вещей. Но и досмотр сейчас не занимает более 20–30 минут, а на мосту работают четыре передвижных досмотровых комплекса, так что всё происходит довольно оперативно.

Цены на билеты на поезда Москва — Симферополь

  • Плацкарт — от 3 тысяч рублей;
  • купе — от 5 тысяч рублей;
  • СВ — от 14 тысяч рублей;
  • люкс — от 78 тысяч рублей.

Согласно анализу Ростуризма, на время празднования Нового года самые большие скидки из всех курортных городов страны предлагают на полуострове — 30–35% от прошлогодней цены. Перед новогодними и рождественскими праздниками стоимость отдыха всегда подскакивала на четверть, а то и на треть — после пустых ноября и декабря владельцы отелей и пансионатов рассчитывали на хороший заработок. В этом году привычную наценку поменяли на скидку — лишь бы турист приехал.

— У всех отельеров большая надежда на Новый год — без отдыхающих многие частные небольшие гостиницы могут не продержаться до лета, не сохранить персонал. Поэтому демпингуют все, заманивая отдыхающих, — объясняет Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Почти все санатории, пансионаты и отели декларируют уже на сайте скидки от 20 до 35 процентов. Но и это не предел. Лучше всего позвонить в службу бронирования номеров и обсудить цены и условия. А если это мини-отель, то позвонить хозяевам или управляющему. При личном разговоре стоимость номера может упасть еще на 10–15 процентов, к тому же турист сможет получить дополнительные бонусы — бесплатный трансфер или скидку на спа-процедуры. Большая надежда на жителей Южного федерального округа, которым добираться к нам из Ростова или Краснодара не так далеко — для них во всех отелях специальные дополнительные скидки в 5–10 процентов. Ну и очень надеемся на самих крымчан, которые предпочтут комфортный отдых в красивых местах стоянию у плиты. С 2014 года население полуострова изменилось — к нам переехало много людей с материка, которые привыкли проводить праздники в гостиницах или пансионатах, кто готов тратить деньги на качественный отдых. Они одни из основных наших новогодних клиентов.

Складывается интересное предновогоднее импортозамещение: туристы из российских городов отправляются на новогодние каникулы в Краснодарский край, а сами жители Краснодарского края — в Крым, где цены на праздничный отдых выходит для них ниже на 35–40 процентов.

Цены на новогодний отдых в крымских отелях — стандарт с двуспальной кроватью

  • Отель без звезд — от 700 рублей в сутки;
  • отель 1 звезда — от 1000 рублей в сутки;
  • отель 2 звезды — от 2000 рублей;
  • отель 3 звезды — от 5500 рублей;
  • отель 4 звезды — 10 000 рублей;
  • отель 5 звезд — от 35 000 рублей.

Ранее мы также рассказывали, чем зимой заняться в Абхазии, и публиковали незабываемые кадры с побережья Черного моря. Также на сайте MSK1.RU можно узнать, куда сходить в праздники в Москве. А всю самую интересную и важною информацию про встречу нового, 2023 года мы собрали в одном сюжете.

По теме

Новый годКрымОтдыхЗимний отдых
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter