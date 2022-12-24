Последний шанс дешево отдохнуть. Как отели Крыма заманивают туристов скидками, а разбирают самые дорогие номера

Глаза боятся, а руки бронируют номера в крымских отелях на новогодние праздники. Так примерно можно описать состояние большинства туристов, которые, несмотря на близость региона к линии фронта и периодические налеты беспилотников, всё же решили отдохнуть в Крыму. Не верите? Судите сами.
«Гульба-пальба» только по отелям
— Топовые отели уже загружены на
И это так. Например, в фешенебельном отеле Mriya Resort&SPA на праздники уже забронированы самые дорогие в Крыму виллы: Императорская вилла за 264 тысячи рублей в сутки свободна только с 9 января, Президентская за 315 тысяч рублей — с 4 января, с 4 января можно поселиться и в Президентской винной вилле за 280 тысяч рублей в сутки. Но номера класса делюкс за 151 тысячу рублей еще ждут желающих встретить 2023 год изысканным кулинарным ужином с песнями Глюкоzы на закуску.
Кстати, основные новогодние развлечения будут происходить в праздничную ночь в основном на территориях отелей и санаториев.
— В прошлом году мы отдыхали в отеле «Ялта-Интурист», но поняли, что два наших сына не выдержат долгий ужин в ресторане, пусть даже и с песнями и плясками, — рассказывает Виктория Носовская из Омска. — Вместо этого мы тепло оделись, взяли чай в термосе для мальчишек, а для себя — шампанское, пошли на набережную к большой елке. И не пожалели: водили хороводы, танцевали, играли в игры — народ веселился вовсю! Вот это был праздник! Но в этом году, как мы слышали, концерта в новогоднюю ночь в Ялте на набережной не будет. Вот теперь думаем, как провести новогоднюю ночь с детьми, — отель мы уже оплатили.
По решению главы Крыма Сергея Аксенова и губернатора Севастополя Михаила Развозжаева праздновать Новый год на полуострове будут скромно — без традиционных концертов на площадях, без приглашенных звезд. Практически все крымские города отказались от покупки новых новогодних украшений. Но и прошлогодних елок, гирлянд и светящихся конструкций оказалось достаточно, чтобы украсить площади и улицы. Снежок, конечно, сделал бы пейзаж совсем зимним, но синоптики неумолимы — снега в новогодние праздники не предвидится, температура плюсовая.
Фейерверков тоже ждать не придется, особенно за счет городских бюджетов. Отдыхающих это может огорчить, но крымчане предпочитают тишину, чтобы не вздрагивать, гадая, что громыхнуло в небе: фейерверк или система ПВО? В голосовании, которое мэр Ялты Янина Павленко устроила в своем телеграм-канале, 65% высказались против новогодних салютов и лишь 35 оказались за. Но окончательное решение еще не принято. Что же касается петард и салютов, которые пускают местные и туристы после боя курантов, то запрет на пиротехнику будет снят с 31 декабря до 1 января. Поэтому основные гулянья с концертами, хороводами и большими фейерверками переносятся на территории отелей, пансионатов и гостиниц — оставлять отдыхающих без концертов и фейерверков никто не готов.
В новогоднюю ночь в Крыму будут принимать гостей 65 всесезонных санаториев и пансионатов, а также 200 гостиниц и мини-отелей.
Чокнемся!
Винный тур — один из лучших способов усилить и продлить праздничное настроение. Винодельни и винзаводы Крыма в предновогодние праздники предлагают множество вариантов экскурсий и дегустаций. Это, пожалуй, главное развлечение предстоящих новогодних каникул на полуострове. И для туристов, и для местных.
В винном парке отеля Mriya Resort&SPA можно будет не только принять участие в дегустации, увидеть, как вино по бокалам разливает специальный робот-сомелье, но и погулять по уникальному парку, где каждый день будет проходить шествие новогодних персонажей, концерты и представления. Цены за вход на территорию — 500 рублей для взрослых, 300 — для детей, дегустация — за отдельную плату.
Завод INKERMAN разработал специальный тур «Теплая зима» — экскурсия в винные подвалы и дегустация глинтвейнов. А со 2 января — тур «Новогодняя настроение» с дегустацией тихих и игристых вин за 900 рублей с человека.
У завода шампанских вин «Новый Свет» — два длительных утра с погружением в старинные подвалы и дегустацией. «Исторический» — экскурсия плюс 6 видов шампанского и игристого; «Премиум» — экскурсия плюс семь видов шампанского и игристого. Цена — 1200 и 1700 рублей с человека. Если нет возможности уйти в подземные подвалы на полтора часа, можно посетить завод или музей с сорокаминутной экскурсией и небольшой дегустацией. Такие экспресс-туры хороши и тем, что их можно заказать на небольшую компанию — от 4–6 человек.
Ежедневно до конца декабря и с 3 января можно побывать с экскурсией на головном заводе «Массандра» — спуститься в исторические подвалы и продегустировать самые знаменитые вина. Экскурсия — 550 рублей, с дегустацией — 900 рублей.
Поезда уже забиты
С декабря по март в Крым туристов доставляют 10 поездов единственного перевозчика «Гранд сервис экспресс»:
- 4 поезда из Москвы;
- 2 поезда из Санкт-Петербурга;
- 1 поезд из Перми;
- 1 поезд из Омска;
- 1 поезд из Архангельска;
- 1 поезд из Кисловодска.
В новогодние каникулы «Гранд сервис экспресс» ожидает рост потока пассажиров на 25 процентов. И неудивительно: билетов на конец декабря уже нет. Редкие места в купе и плацкарт можно купить только на 26 и 27 декабря, с 28-го всё раскуплено. Хотя в компании нас обнадежили: как правило, каждый день люди сдают билеты или отказываются от поездок по разным причинам, так что, если мониторить сайт постоянно, можно выхватить заветный билет.
Другой вариант попасть на полуостров — автомобильный путь. Пробок на Крымском мосту не наблюдается, единственная задержка может быть из-за досмотра автомобиля и личных вещей. Но и досмотр сейчас не занимает более
Цены на билеты на поезда Москва — Симферополь
- Плацкарт — от 3 тысяч рублей;
- купе — от 5 тысяч рублей;
- СВ — от 14 тысяч рублей;
- люкс — от 78 тысяч рублей.
Согласно анализу Ростуризма, на время празднования Нового года самые большие скидки из всех курортных городов страны предлагают на полуострове — 30–35% от прошлогодней цены. Перед новогодними и рождественскими праздниками стоимость отдыха всегда подскакивала на четверть, а то и на треть — после пустых ноября и декабря владельцы отелей и пансионатов рассчитывали на хороший заработок. В этом году привычную наценку поменяли на скидку — лишь бы турист приехал.
— У всех отельеров большая надежда на Новый год — без отдыхающих многие частные небольшие гостиницы могут не продержаться до лета, не сохранить персонал. Поэтому демпингуют все, заманивая отдыхающих, — объясняет Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Почти все санатории, пансионаты и отели декларируют уже на сайте скидки от 20 до 35 процентов. Но и это не предел. Лучше всего позвонить в службу бронирования номеров и обсудить цены и условия. А если это мини-отель, то позвонить хозяевам или управляющему. При личном разговоре стоимость номера может упасть еще на 10–15 процентов, к тому же турист сможет получить дополнительные бонусы — бесплатный трансфер или скидку на спа-процедуры. Большая надежда на жителей Южного федерального округа, которым добираться к нам из Ростова или Краснодара не так далеко — для них во всех отелях специальные дополнительные скидки в 5–10 процентов. Ну и очень надеемся на самих крымчан, которые предпочтут комфортный отдых в красивых местах стоянию у плиты. С 2014 года население полуострова изменилось — к нам переехало много людей с материка, которые привыкли проводить праздники в гостиницах или пансионатах, кто готов тратить деньги на качественный отдых. Они одни из основных наших новогодних клиентов.
Складывается интересное предновогоднее импортозамещение: туристы из российских городов отправляются на новогодние каникулы в Краснодарский край, а сами жители Краснодарского края — в Крым, где цены на праздничный отдых выходит для них ниже на 35–40 процентов.
Цены на новогодний отдых в крымских отелях — стандарт с двуспальной кроватью
- Отель без звезд — от 700 рублей в сутки;
- отель 1 звезда — от 1000 рублей в сутки;
- отель 2 звезды — от 2000 рублей;
- отель 3 звезды — от 5500 рублей;
- отель 4 звезды — 10 000 рублей;
- отель 5 звезд — от 35 000 рублей.
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