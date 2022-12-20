«Деньги просто ушли на другой счет»: жены участников СВО — о невозможности получить выплаты

— В сентябре мужа на заводе принудительно отправили в отпуск, потому что работы не было, — вздыхает Наталья. — Так как муж один из всей семьи работает, решили, что он поедет устраиваться на шахту в город Междуреченск. Уехал туда, начал оформлять документы и проходить медкомиссию, и тут со Стрелочного [завода] мужу позвонили, <…> что пришла повестка и нужно явиться в военкомат. Муж прятаться не стал и вернулся.



В военном комиссариате мужчин, по словам Натальи, успокоили тем, что пока мобилизовать их не собираются, но все, кто хочет послужить добровольно, могут подписать контракт. Отказываться Александр не стал: сам родом из Луганской области, он имел опыт службы в народной милиции ЛНР. Возможно, не последним мотивом стали и обещанные добровольцу деньги: финансовая ситуация его семьи стремительно ухудшалась. 27 октября 2022 года мужчина подписал контракт, а уже утром 2 ноября улетел из Новосибирска вместе с другими добровольцами. А Наталья осталась в Новосибирске — с двумя детьми 13 лет и 1 года, с долгами, без мужа и, как выяснилось позже, без денег.

