«Деньги просто ушли на другой счет»: жены участников СВО — о невозможности получить выплаты

Мужа — нет, денег — нет, а чем кормить детей, уже не очень понятно. В такой ситуации оказались сразу несколько жен мобилизованных и добровольцев из Новосибирска. Две из них согласились рассказать свою историю НГС. Наталья З. (имена обеих героинь известны редакции) вместе с двумя детьми фактически вынуждена жить за счет пожилой бабушки мужа, и что делать, когда закончатся скудные сбережения пенсионерки, — не знает. Ирине С. вместе с мужем удалось получить обещанные деньги, но женщина понимает: им просто повезло. О том, как находящиеся в декретном отпуске жены участников СВО, пытаются получить зарплаты мужей и что видят причиной своих финансовых проблем, узнала журналист НГС Анна Скок.
«Сказали, что добровольцам ничего не положено»
В 2021 году в семье Александра и Натальи З. родилась дочка, и женщина спокойно ушла в отпуск по уходу за ребенком. Муж работал на стрелочном заводе, сама Наталья получала декретные — семья жила от зарплаты до зарплаты, но не нищенствовала: супруги сняли вторую комнату в общежитии, чтобы не тесниться в одной с подростком и новорожденной малышкой, исправно платили кредиты и в целом чувствовали себя не беднее окружающих. Однако так продолжалось недолго.
— В сентябре мужа на заводе принудительно отправили в отпуск, потому что работы не было, — вздыхает Наталья. — Так как муж один из всей семьи работает, решили, что он поедет устраиваться на шахту в город Междуреченск. Уехал туда, начал оформлять документы и проходить медкомиссию, и тут со Стрелочного [завода] мужу позвонили, <…> что пришла повестка и нужно явиться в военкомат. Муж прятаться не стал и вернулся.
В военном комиссариате мужчин, по словам Натальи, успокоили тем, что пока мобилизовать их не собираются, но все, кто хочет послужить добровольно, могут подписать контракт. Отказываться Александр не стал: сам родом из Луганской области, он имел опыт службы в народной милиции ЛНР. Возможно, не последним мотивом стали и обещанные добровольцу деньги: финансовая ситуация его семьи стремительно ухудшалась. 27 октября 2022 года мужчина подписал контракт, а уже утром 2 ноября улетел из Новосибирска вместе с другими добровольцами. А Наталья осталась в Новосибирске — с двумя детьми 13 лет и 1 года, с долгами, без мужа и, как выяснилось позже, без денег.
Когда на оставленную ей мужем карточку не пришла зарплата за первые несколько дней октября, женщина не слишком испугалась: она представляла себе, какой объем работы выполняют бухгалтеры, и была готова подождать еще пару дней. Но затем ситуация стала откровенно тревожной: ноябрь закончился, начался декабрь, а женщина так и не получила ни копейки.
В личном кабинете Александра отображались начисленные и якобы выплаченные ему суммы, но это были совсем не те деньги, которые обещали добровольцам. С превеликим трудом женщина смогла дозвониться до части, к которой был приписан муж.
— В военной части мне объяснили, что военная часть оплачивает оклад и воинское звание, у моего мужа — рядовой. <…> За четыре дня октября ему начислили 4 тысячи 770 рублей с копейками, за ноябрь, полный отработанный месяц, — 26 тысяч 840 рублей.
— А где всё остальное? Добровольцам обещают очень большие зарплаты.
— Откуда эта информация про полевой банк, где ее взять, эту информацию [конкретную]… Куда бы я ни обратилась по этому поводу, нигде ни одного внятного ответа я не услышала.
Но даже крошечных начислений Наталья, по ее словам, не видела: чтобы не ездить с годовалой малышкой каждый день в банк, она подключила СМС-уведомление о балансе на карте мужа к своему мобильному номеру, но телефон молчал.
— Как мне объяснили в военной части, ввиду большого объема работы расчетный центр не справляется. Но я же детям не скажу: расчетный центр не справляется, давайте не будем кушать, — горько иронизирует Наталья.
На горячей линии Минобороны женщине не давали никакой информации о причинах задержек. Озвучить ее могли только самому Александру — уже находящемуся на территории проведения СВО.
— Я писала на местном уровне, писала в Министерство обороны, в единый расчетный центр, в приемную президента, в прокуратуру, — обстоятельно перечисляет женщина. — Самый быстрый ответ мне пришел от президента, что они спустили мое обращение на местный уровень <…> и из Министерства труда и соцразвития ответили, что они всем этим занимаются, но добровольцам не положено никаких выплат.
Наталья недоумевала: она точно слышала, что 4 ноября 2022 года президент приравнял добровольцев к прочим военнослужащим, но об этом как будто никто не слышал. Не имея возможности получить доход, она решила по крайней мере сократить расходы и попросить о предоставлении ей как члену семьи участника СВО кредитных каникул.
— 3 ноября я подала заявку в банк ВТБ: ежемесячный платеж по двум кредитам у меня — 21 тысяча рублей, в настоящее время я должна где-то в районе 500 тысяч рублей, — рассказала женщина. — Банк мне отказал со ссылкой на федеральный закон 377 (
Наталья была в отчаянии: она уверяет, что не стала бы просить льгот и подачек, если бы государство платило обещанные деньги, но тут выбора у нее не осталось. В других льготах ей тоже отказали.
— Я обращалась в соцзащиту, за компенсацией на услуги ЖКХ. Там мне вообще ответили, что мне ничего не положено, мой муж получает зарплату, — в этот момент разговора ровный голос женщины впервые начинает слегка дрожать. — Я молча просто развернулась и пошла. Не буду же я спорить с той женщиной стоять…
Единственная помощь, которую она получила за прошедшие 2,5 месяца, — адресное пособие от администрации Первомайского района, 10 тысяч рублей на покупку зимней одежды для дочки.
На сегодняшний день финансовое состояние Натальи и двоих ее детей близко к краху. Ее доходы складываются из
— В этом месяце мы еще справимся, — очень тихо говорит Наталья. — А дальше совсем не знаю, как жить.
Уже после подготовки публикации представитель пресс-службы Минобороны РФ, куда мы направили запрос по ситуации, в телефоннном разговоре с главным редактором НГС признал, что деньги не были начислены вовремя, но будут отправлены 23 декабря. Представитель Минобороны просил не публиковать текст, а выпустить его «после того, как деньги поступят». Ни сейчас, ни ранее ни на один официальный запрос редакции сайта о тех или иных проблемах добровольцев или мобилизованных в пресс-службе Минобороны РФ не ответили. Мы сообщим дополнительно, если деньги военнослужащему действительно поступят.
«Деньги просто ушли на другой счет»
Другой сибирячке, Ирине С., изначально повезло куда больше, нежели Наталье З. Они с мужем и до начала СВО имели более высокий доход и небольшие накопления. Правда, их дочке уже исполнилось два года и декретные не платили, а запасы денег закончились, когда в конце октября супруга женщины мобилизовали: на одежду, обувь и снаряжение она сразу же потратила порядка 40 тысяч рублей, а потом еще около 20 тысяч — пока муж находился в учебном лагере в Кольцово. Экономить на здоровье любимого Ирина побоялась.
— Постепенно ему выдали одежду, бушлат, но, например, берцы зимние — только в начале декабря, — объяснила женщина. — До этого он ходил сначала в летних берцах, а потом мы купили ему прорезиненные сапоги с теплой войлочной стелькой, называются чуни. Потому что пока были морозы, мужики, конечно, подмерзали. Кто на свои деньги обувь покупал, кто гуманитаркой пользовался…
Губернаторские 100 тысяч, припомнила Ирина, пришли сразу же и без задержек, а вот с зарплатой возникли те же проблемы, что и у Александра З.
— С 10 по 20 октября у них должна была быть зарплата за октябрь, за эти
Сутки Ирина пыталась прорваться на горячую линию Министерства обороны, но автоответчик, по словам женщины, неизменно отвечал, что ведутся профилактические работы. В отчаянии женщина отыскала в интернете московские городские номера и дозвонилась на них, но ее вновь отправили звонить в единый расчетный центр.
— На проводе была женщина, явно замученная звонками, — вспомнила Ирина. — Она ответила, что линия работает: я не одна, нас много, мол звоните и дозвонитесь. Я опять начала звонить и сделала более 200 вызовов с утра. В итоге действительно дозвонилась, но никакой информации мне не предоставили.
Ирина получила тот же ответ, что и Наталья: чтобы узнать, почему денег нет, должен позвонить сам боец. Третьим лицам информация не предоставляется. Но оператор дала женщине ценный совет.
— Я выбила ответ у оператора, что, если в личном кабинете мой муж видит, что ему начислено и выплачено, значит, ошибка 100% в реквизитах и деньги просто ушли не на его счет, а на какой-то другой, — рассказала жена мобилизованного.
Дело не двигалось: занятый в учебном лагере мужчина не имел возможности тратить часы на попытки дозвониться до единого расчетного центра, да и связь оставляла желать лучшего. Штаб и командование, по словам Ирины, молчали. Сама женщина вместе с дочкой понемногу проедала губернаторские сто тысяч и подсчитывала, как скоро ей придется идти за помощью к родителям.
Решилась ситуация, рассказала Ирина, случайно. Ее муж заболел и отпросился отлежаться сутки дома, в тепле. За день ему удалось дозвониться до единого расчетного центра.
— В штабе почему-то указали в его личной карточке неверные реквизиты, сбербанковский счет, хотя в штабе им оформляли карту ВТБ зарплатную, — рассказала женщина.
В течение 10 дней после обращения мобилизованному обещали перечислить зарплату за несколько октябрьских дней и ноябрь. На тот момент на руках у Ирины С. оставалось 2 тысячи рублей, на которые она должна была жить вдвоем с двухлетней дочерью. Женщина уверена: если бы у мужа не было возможности вернуться в цивилизацию, проблема вряд ли была бы решена.
На момент публикации на карту мужа Ирины С. зарплата пришла. Более того, уже получив деньги, женщина смогла выяснить, что зарплату перечисляли на очень старый счет мужа, по какой-то случайности незакрытый — в отличие от привязанной к нему карты.
Наталья З. не получила даже небольшие суммы, указанные в расчетном листке. Как ей жить в новом 2023 году, она не представляет.
НГС направил запрос в банк ВТБ по вопросу о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, а также в Министерство обороны РФ, чтобы узнать, как часто происходят ошибки с указанием неверных реквизитов, в результате которых зарплаты бойцов уходят на чужие счета, и каким образом жены военнослужащих могут решить этот вопрос, если их супруг находится на территории проведения СВО и не имеет мобильной связи.
Ранее НГС писал о том, что раненные в СВО добровольцы не могут получить обещанные 3 миллиона и статус участника боевых действий.