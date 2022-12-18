«Верю, что перемены в лучшую сторону»: Путин обратился к Российскому движению детей и молодежи

Владимир Путин поприветствовал участников первого съезда Российского движения детей и молодежи. Президент посоветовал не переставать мечтать, придумывать и создавать, отстаивать свою правоту.
— Хочу пожелать вам и дальше мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое, если нужно — смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы, — сказал Путин.
Путин напомнил, что движение создано совсем недавно, а его инициаторы — сами дети. По мнению президента, здорово, что такую инициативу «получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь».
— Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым — таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своём родном языке, чтить своих предков, и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит, — отметил президент.
Российское движение детей и молодежи создано в 2022 году. С 18 по 22 года проводится его первый съезд, во время которого будет придумано название движения, его направление, миссия и ценности. Высшим органом движения является съезд (будет созываться не реже одного раза в два года). Также в органы управления входят: наблюдательный совет, возглавляемый президентом РФ; координационный совет, формируемый набсоветом; правление во главе с председателем, напоминает ТАСС.