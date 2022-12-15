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Путин завил, что правила семейной ипотеки изменятся. Кто сможет ее получить?

Льготную ипотеку при этом будут сворачивать

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Жителям регионов, присоединенных к России в этом году, президент пообещал ипотеку под 2%

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Владимир Путин выступает с обращением к правительству, в котором обозначил задачи на следующий год. Президент заявил, что одним из безусловных приоритетов будет строительство жилья, в том числе за счет ипотеки. При этом механизм льготной ипотеки решено плавно сворачивать. Ее продлят до 1 июля 2024 года, но ставка увеличится до 8%. Но при этом власти расширят доступ к семейной ипотеке для семей с двумя детьми до 18 лет. Сейчас ее получают только те семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Путин также предложил в новых регионах России предоставлять ипотеку для нового строительства по льготной ставке 2%.

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